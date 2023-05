/FOTO, VIDEO/ Mistrovství České republiky v capoeiře se konalo o víkendu 21. až 23. dubna v Pardubicích. Mladoboleslavský oddíl, který trénuje pod křídly Sokola, se tohoto prestižního sportovního klání úspěšně zúčastnil a jeho závodníci dosáhli skvělých výsledků.

Zástupci mladoboleslavského oddílu na Mistrovství České republiky v capoeiře v Pardubicích. | Foto: se svolením Karla Popoviče

Celá kategorie Muži B (oranžový až oranžovo-modrý pásek) si vedla výborně. Všech pět borců, kteří reprezentovali Mladou Boleslav, postoupilo do semifinálové dvanáctky. Ta byla letos velmi vyrovnaná. Lukáš Hamáček nakonec skončil pátý, Radim Horáček hned za ním, Mario Lazo na 8. místě, Radek Štrobach na 9. příčce a Josef Crkal na 12. pozici.

Trenér capoeiry v Mladé Boleslavi Karel Popovič uvedl, že na tuto skupinu je velmi hrdý. „Právě tato skupina ukázala, že mladoboleslavská capoeira patří mezi špičku v České republice. Všichni dokázali postoupit do semifinále a ukázali skvělé výkony," řekl Karel Popovič.

Velkým překvapením byl výkon Ladislava Hajdu v kategorii D (junioři), který skončil na celkovém 4. místě. Jeho hry byly velmi dynamické, avšak v závěrečném finálovém kole bylo patrné, že do budoucna bude muset více zapracovat na čistotě technik. Do semifinálové dvanáctky v této kategorii postoupil také Matyáš Hamáček, který skončil jedenáctý, na 16. příčce se umístil Jan Slánský a na 18. pozici Eliška Švarzová.

Kategorie A (děti 11 až 12 let) byla jednou z nejpočetnějších kategorií v celé soutěži, ale i tak se do semifinálové osmičky probojovali hned čtyři závodníci z Mladé Boleslavi. Jan Popovič ve finále díky svým akrobatickým hrám získal bronzovou medaili. Natalie Pánková do finálové čtyřky jen těsně nepostoupila a skončila pátá. Odnesla si ovšem ocenění za nejlepší ženu v kategorii. Nikola Liďáková obsadila 7. příčku a Kateřina Švarzová byla osmá.

V kategorii B (děti 9 až 10 let) se Matěj Vacek umístil na dělené 17. až 19. příčce, Dominika Liďáková na dělené 21. a 22. pozici, Vojtěch Vaněk na 24. místě a Antonín Štěpánek byl 27.

Michaela Rafaelová si ve své kategorii C (děti 7 až 8 let) odnesla ocenění za nejlepš, í ženský výkon v kategorii a skončila na 7. místě, Ondřej Koncz obsadil 11. příčku a Josef Uher 13. pozici.

V kategorii dospělých (začátečníci ženy C) oddíl skvěle reprezentovala Lenka Gärtnerová s výsledným 6. místem. Zdenko Hajdu v začátečnické kategorii Muži C obsadil 11. příčku.

Významný dvacetiletý milník

Mistrovství České republiky bylo pro boleslavské skvělým rozjezdem do letošního roku, kdy capoeiristé slaví již 20. výročí založení svého oddílu ve městě. Na červen se tak v Mladé Boleslavi připravuje velká událost pro všechny milovníky tohoto bojového umění: Batizado e troca de cordas, tedy udílení nových pásků, které bude spojené i s oslavou 20. výročí založení oddílu.

Jeho zakladatel a boleslavský trenér Karel Popovič stál po boku oddílu po celou dobu existence a bude také hrát klíčovou roli při organizaci této velkolepé akce. Mladoboleslavský oddíl vychoval nespočet sportovců - někteří stále aktivně pokračují v capoeiře, ať už v Mladě Boleslavi nebo jinde v republice, další díky pravidelným tréninkům získali lepší vztah ke sportu.

Významný dvacetiletý milník mladoboleslavské capoeiry bude oslaven prostřednictvím několika akcí a ukázek, které představí capoeiru veřejnosti v nejlepší možné podobě. Páskování, které bude jednou ze stěžejních akcí, přiláká capoeiristy z různých měst v České republice, samozřejmě včetně těch mladoboleslavských. Účast již nyní potvrdili i nejvyšší představitelé skupiny Vem Camará Capoeira v čele s Mestre Pacocou z Brazílie.

Oslava 20 let capoeiry v Mladé Boleslavi představuje nejen velkou událost pro capoeiristy, trenéry a fanoušky, ale také příležitost pro širokou veřejnost, aby se seznámila s tímto jedinečným sportem a jeho bohatou historií.

Karel Popovič, Vem Camará Capoeira Mladá Boleslav