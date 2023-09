/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hlavním smyslem charitativního běhu je pomoc ohroženým dětem a rodinám či nastávajícím matkám v nouzi. Letošní devátý ročník probíhá ve dnech 14. až 23. září pod názvem Hýbejte se s Teribearem aneb Prima pohyb s medvědem výhradně virtuálně: sčítáním zdolané vzdálenosti v aplikaci.

Zájemci o kolektivní sportování mohli rovněž 13. září společně vyrazit na trať v parku Štěpánka v rámci akce Teribear hýbe Mladou Boleslaví: powered by Škoda Auto. Automobilka setkání podpořila nejen finančně částkou 400 tisíc korun, ale na start se postavilo také více než 300 zaměstnanců a jejich blízkých, další pak pomohli s organizací.

Pomoc ohroženým dětem a znevýhodněným občanům je spolu s dobrovolnictvím zaměstnanců pevnou součástí sociální udržitelnosti automobilky Škoda Auto. „Do letošního devátého ročníku běhu Teribear se zapojilo úctyhodných 2 600 účastníků, kteří svým pohybem podpořili děti v nouzi. Sportovci ušli nebo uběhli pro dobrou věc více než 21 326 kilometrů,“ řekla Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Lidé a kultura.

Dobrovolníci vybrali na čtyři tisíce školních potřeb pro děti z ohrožených rodin

„Jsme hrdí na to, že tuto úžasnou iniciativu Škoda podporuje od samého počátku a velmi dobře souzní s naší firemní kulturou 'Excellence with Joy'. Obrovské díky patří všem účastníkům, Tereze Maxové a její nadaci a všem dobrovolníkům za to, že se tato akce mohla uskutečnit. Již teď se těšíme na další ročník v příštím roce,“ dodala Maren Graf.

Teribear letos odstartoval v Mladé Boleslavi

Charitativnímu běhu pro všechny přihlášené sportovce z celé republiky i mimo ni předcházel happening Teriebar hýbe Mladou Boleslaví: powered by Škoda Auto, který se letos stal rovněž jedinou příležitostí pro ty sportovce, kteří dávají před individuálními výkony přednost společnému běhu. Na nenáročnou trať v přírodním parku Štěpánka, vhodnou i pro děti či chodce, se vydaly celé rodiny a mezi nimi řada zaměstnanců společnosti Škoda Auto. Celkem se letos na start postavilo více než 300 škodováků, další lidé z automobilky se jako dobrovolníci přihlásili k pomoci s organizací celé akce.

Vybrané finanční prostředky z charitativního happeningu v centru Mladé Boleslavi v celkové výši 426 tisíc korun využije Nadace Terezy Maxové dětem v dětských domovech v Mladé Boleslavi a okolí na podporu a oživení kontaktu místních dětí se svou rodinou, což je jeden z předpokladů pro úspěšný návrat z ústavní péče do rodinného prostředí. Konkrétně se jedná o zařízení v Býchorech, Holicích, Mladé Boleslavi, Nymburce a Potštejně.

Podpora znevýhodněných osob jako součást strategie sociální udržitelnosti

Pomoc ohroženým dětem a znevýhodněným občanům je spolu s dobrovolnictvím zaměstnanců, podporou duševního zdraví, vzdělávání, nebo mobility pevnou součástí strategie sociální udržitelnosti automobilky Škoda Auto. Vedle uvedených priorit automobilka poskytuje podporu i při řešení krizových situací, která byla obzvláště intenzivní během pandemie nemoci covid-19. Společnost rovněž zajistila rozsáhlou finanční i materiální pomoc obyvatelům Ukrajiny. Škoda Auto dále spolupracuje například více než 20 let s organizací Zdravotní klaun, která pomáhá hospitalizovaným a dlouhodobě nemocným dětem či seniorům.