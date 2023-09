/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jubilejní desátý ročník jízdy zaměstnanců automobilky Škoda s jejich historickými vozy a youngtimery „Škoda Classic Tour“ se konal v sobotu 2. září s rekordní účastí 218 posádek. Škodováci z výrobních závodů v Mladé Boleslavi, Kvasin i Vrchlabí v dobových vozech vyrobených před rokem 1993 absolvovali trasu dlouhou 135 kilometrů, jejíž součástí byl i průjezd dvou výrobních hal přímo v boleslavském závodě.

Z desátého ročníku jízdy zaměstnanců automobilky Škoda s jejich historickými vozy a youngtimery Škoda Classic Tour v Mladé Boleslavi. | Foto: Petr Linhart

Škoda Classic Tour si za deset let své existence vydobyla pevné místo nejen v rámci veteránských akcí v České republice. Zúčastnit se jí mohou zaměstnanci automobilky s vlastními vozy všech značek, vyrobenými do roku 1993.

Akce v sobě spojuje pohodovou atmosféru rodinného setkání příznivců dobové techniky se zážitky z klasické setinové rallye, jejíž měřené úseky je nutné zajet s minimální odchylkou od předepsaného času – za 0,01 s se uděluje 1 trestný bod. Letos šlo o tři takové „erzety“, doplněné o jednu tajnou, která nebyla uvedena v roadbooku rallye.

Do letošního, v pořadí již desátého ročníku Škoda Classic Tour se přihlásilo 218 posádek. Nejstarším automobilem byla Tatra 57 z roku 1934, následovaná vozem Aero 50 Roadster (1937) a Škodou Superb 3000 OHV (1939).

Zdroj: Youtube

Vedle převládajících škodovek bylo k vidění pestré spektrum dalších značek. Nadšení pro techniku a automobily bylo znát z mnoha dokonale renovovaných vozů, ale i řady pečlivě udržovaných „patinovek“ s důrazem na originalitu všech detailů.

Trasa Škoda Classic Tour byla dlouhá 135 kilometrů. Po startu od Škoda Muzea v Mladé Boleslavi následoval mezi účastníky velmi oblíbený průjezd výrobním areálem automobilky. Letos se podívali na zkušební testovací polygon kvality modelů Fabia, Kamiq a Scala, projeli přímo uprostřed linek Lisovny a Svařovny, před montážní halou na výrobu modelu Enyaq a Octavia byl pro všechny posádky s jejich veterány připravený efektní fotopoint s budoucími generacemi vozů Superb a Kodiaq – pochopitelně ještě v maskovací kamufláži.

Zdroj: Youtube

Následoval průjezd malebnou krajinou Českého ráje a Hruboskalska do Semína, k největšímu doloženému keltskému hradišti v Česku. Odtud vedla druhá etapa na výhled pestrými úseky v okolí Sobotky, Dolního Bousova až do Jabkenic k památníku Bedřicha Smetany, jenž zde strávil posledních devět let svého života. A právě motiv ze Smetanovy Vltavy je nyní zvukovým logem automobilky Škoda. Po zastávce v cukrovaru v Dobrovicích už na posádky čekala pomyslná cílová rovinka v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, včetně efektních letových ukázek strojů z tamních sbírek.

Celkovým vítězem desátého ročníku Škoda Classic Tour se stal Denis Šefara s vozem Toyota Supra GTE z roku 1993, který se mimo věcných cen může těšit na hodně adrenalinový zážitek: spolujízdu v rallyovém speciálu Škoda Fabia RS Rally2 s testovacím jezdcem týmu Škoda Motorsport za volantem.

Výsledky 10. ročníku Škoda Classic Tour:

1. Denis Šefara – Toyota Supra GTE (1993) 63 bodů

2. Jana Jancáková – Škoda 1000MB (1966) 94 bodů

3. Jan Umlauf – Škoda 110R (1974) 102 bodů