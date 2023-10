/FOTOGALERIE, VIDEO/ Festival kutilství a technologií Maker Faire se konal v sobotu 23. září v bývalých průmyslových halách v areálu Pluhárna v Mladé Boleslavi. Zájem byl veliký, přes den se vystřídala více než tisícovka návštěvníků a okolo 30 makerů tam prezentovalo své projekty.

Ze světového festivalu kutilství a technologií Maker Faire v Mladé Boleslavi. | Foto: Ondřej Nečas

Díky podpoře Nadačního fondu Škoda Auto si zájemci mohli užít tento festival zdarma. Ve dnech 8. až 13. října pak na něj naváže týden workshopů pro školy a veřejnost – Pop Up Fab Lab.

Maker Faire je celosvětový koncept festivalu oslavujícího kreativitu, vynálezce a inovátory všeho druhu. Na každém kroku čekají nadšenci a tvořiví lidé, kteří návštěvníky zasvětí do tajů svých důmyslných projektů, zapojí do workshopů a nechají si vše vyzkoušet.

„Jsme rádi, že má Maker Faire v Mladé Boleslavi již tradici. Těší nás, že jsme s nabídkou oslovili opět tolik zvídavých lidí plných energie. Na základě podnětů z minulých ročníků jsme se letos soustředili hlavně na edukační složku, po celý den probíhaly zajímavé přednášky a workshopy. Zájem byl velký a již nyní je téměř naplněna i kapacita vzdělávacího týdne - Pluhárna Pop Up Fab Lab,“ řekl za generálního partnera akce Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto.

Zábavní fenomén: boleslavské Škoda Muzeum ovládly hry a digitální technologie

Pátý Maker Faire v Mladé Boleslavi letos nabídl opravdu pestrý program. Jedním z jeho vrcholů byl americko-nizozemský projekt zvaný Pony Trap a návštěvníci si mohli během dne užít několik vystoupení této čtyřmetrové instalace robotického bubeníka. Program oživily také vzdělávací přednášky a četné workshopy. Návštěvníci si mohli vyzkoušet například základy 3D tisku, pájení nebo programování micro:bitu a robotického vozítka.

V rámci celého trvání festivalu se také všichni návštěvníci i makeři mohli zapojit do komunitního workshopu pro Pluhárnu. Společně se vyráběly květináče, které nyní budou moci sloužit pro členění prostoru uvnitř Pluhárny nebo budou základem pro komunitní zahradu.

Obrazem: Svatováclavskou jízdu historických vozidel doplnila výstava traktorů

Před čtyřmi lety se díky prvnímu ročníku festivalu poprvé podařilo ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Havlíčkova vyklidit historickou průmyslovou halu i přilehlé prostory. Hala prošla díky společné investici města a Nadačního fondu Škoda Auto částečnou rekonstrukcí. Kulturní a komunitní akce tam pořádá či zaštiťuje organizace Pluhárna, která je také prostřednictvím otevřené výzvy nabídla k využití všem aktivním občanům a spolkům z Mladoboleslavska. Pluhárna je jednoduše otevřený kreativní prostor pro všechny.

Kutilský program v Pluhárně bude v říjnu pokračovat

Pokud návštěvníci neměli během Maker Faire Mladá Boleslav dostatek času navštívit jednotlivé workshopy, nabízí se jim nová možnost od 8. do 13. října. V Pluhárně totiž proběhne Pop Up Fab Lab, simulující provoz dílny, která by v Pluhárně jednou mohla být na stálo. Veřejnost bude moci navštívit večerní workshopy pro rodiče s dětmi, jejichž seznam a podrobné informace jsou k nalezení ZDE, včetně odkazu na rezervaci vstupenek.

Zdroj: Youtube

Maker Faire pokračuje v letošní festivalové sezoně. Už 7. října zavítá do Liberce, 21. a 22. října se uskuteční Maker Faire Brno, druhý největší Maker Faire v Česku, a sezonu uzavře 11. listopadu Maker Faire Olomouc.