Mladoboleslavští minikáristé zahájili novou sezónu

Lukáš Mohelský Čtenář reportér

První závodní víkend přilákal na mezinárodní závody do jihomoravských Olšan takřka devadesát závodníků z České republiky a Slovenska. Mladoboleslavským barvám se dařilo zejména v nejmladší kategorii do osmi let, kde dvakrát dominoval Adam Melša následovaný Verčou Červenou. Další závody se uskuteční již tento víkend 18. a 19. května na domácích tratích v Dolním Cetně a Plužné.

Mladoboleslavští minikáristé na závodech Olšanech | Foto: se svolením Lukáše Mohelského

Jihomoravské Olšany tradičně hostily úvodní minikárové závody letošní sezóny. I přes proměnlivou předpověď se celý víkend nakonec nesl v duchu takřka letní sezóny, když sluníčko se za pár mraků schovalo jen během nedělního odpoledne. Ideální počasí umožnilo všem závodnicím a závodníkům naplno ukázat výsledky zimní přípravy. Sobotní závod se jel jako součást Evropského poháru a Mladoboleslavští v něm jasně naznačili, že i letos se s nimi musí počítat. V nejmladší kategorii M1, ve které závodí děti mezi čtyřmi a osmi lety, si první místo odnesl Adam Melša a stříbro Verunka Červená. Na ně navázali dalšími třemi bronzovými umístěními Adam Mičík (M2), Vojta Podlipský (M4) a Honza Šimůnek (nejstarší kategorie M5 nad 21 let). Mladoboleslavští minikáristé na závodech OlšanechZdroj: se svolením Lukáše Mohelského V neděli se závodilo o první body do Poháru České republiky, který letos čítá celkem dvanáct podniků. Ideálně do seriálu odstartoval Adam Melša, který opět vyhrál, přestože tentokráte byl rozestup od druhé Verči Červené výrazně menší. Adam Mičík si oproti sobotě ještě polepšil a posunul se na stříbrnou příčku. Řada našich dalších jezdců zaznamenala solidní výsledky jak v sobotu, tak v neděli, když pyšní můžeme být zejména na ty nejmladší, kteří se na závodní tratě pustili poprvé v životě. Dosažené výsledky jsou nejlepší pozvánkou na příští závody, které se uskuteční již tuto sobotu a neděli na našich domácích tratích v Dolním Cetně a v Plužné (v obou případech silnice číslo 272).