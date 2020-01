Michal Podzimek se zamýšlí nad historickým vývojem pohledu na Boha a nad tím, jak toto téma uchopit v současné době. Obraz světa 21. století je jiný než obraz světa v době, kdy se rodila představa Boha. V tomto století již nelze udržovat tradiční obraz Boha, který vznikal v období, kdy představy o uspořádání světa znamenaly malý vesmír, my jsme v jeho centru a Bůh všechno ze svého vrcholu řídí.

Pro většinu lidí dnes Bůh neexistuje, někdy se k němu obracíme v případě nouze a očekáváme záchranu. V 18. a 19. století probíhal rozmach vědeckých i technických objevů. S Darwinem přichází přesvědčení, že svět si svůj cíl dává sám cestou přírodního vývoje. Naproti tomu církev tvrdí, že hybnou silou je vnější element (Bůh). Marx charakterizuje náboženství jako opiát lidstva, který přináší útěchu. Ve 20. století přichází další rána do vykonstruované představy o Bohu a jeho vlivu. Zavedené pravdy o absolutním dobru a zlu vyvrací Zikmund Freud. Absolutní pravda podle Freuda neexistuje. Správné a špatné jsou pouze produkty lidské mysli a neexistuje všeobecná zkušenost „správnosti“ a „špatnosti“. Pro výklad víry to tedy znamená, že není co soudit u živých i mrtvých.

V moderním světě přináší spásu věda. Svět je plný hmatatelných věcí, které je možné prozkoumat a vysvětlit. Božské síly v tomto prostředí padají. Dnes máme spoustu věcí, které si užíváme, protože nic jiného nemáme.

V současnosti se i neomylná věda rozchází v pohledu na nové poznatky. Otázky, zda je náš mozek opravdu materiální a jeho smrt je náš definitivní konec, nemají jednoznačnou odpověď. Moderní věda se začíná zabývat i nevysvětlitelnými životními zkušenostmi a uznává, že naše vědění není tak objektivní a srozumitelné, jak jsme si mysleli. Známe ze škol modely atomů, kde se kolem jádra pohybují protony a neutrony. Pomalu si přiznáváme, že netušíme, jak tyto částice fungují a co se v nich nebo s nimi komplexně děje. Neumíme charakterizovat, co všechno skrývá gravitace. I věda něčemu nerozumí. Pradávný lovec a sběrač neměl současné vědomosti, ale vnímal a rozuměl těm neuchopitelným (božským) vlastnostem, díval se na věci a skutečnosti z jiné strany a v souvislostech. Z toho plyne, že nelze tvrdit toto platí a toto ne. Poznání se neustále vyvíjí. Na otázku, co je pravda, odpovídali staří Řekové, pravda je odhalování.

Nový název Theonomie charakterizuje božskou perspektivu. Každý jedinec je nositelem jedinečného neopakovatelného poznání. Theonomie je skutečnost, která je nehmatatelná a my jsme součástí božského proudu. Je to napětí mezi „mimo nás“ a „v nás“. Pohybujeme se v neustálém Bohu. Dění a člověk jsou tvůrčí. Budoucnost není shora uložený úkol. Můžeme doufat, že se nám jednou podaří pochopit, co to znamená, že se Bůh stal člověkem. Možná porozumíme něčemu zásadnějšímu, než je Bůh.

Michal Podzimek je katolický kněz a působí na katedře filosofie a zároveň je proděkanem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci.

Iveta Karásková