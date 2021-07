Městské divadlo je součástí Středočeského kulturního léta. Hrálo Krásku na scéně

/FOTOGALERIE/ Dvě ze tří takzvaně do šuplíku nazkoušených inscenací už mají své premiéry za sebou, a i když by se zdálo, že letošní divadelní sezóna se po krátkém začátku opět chýlí ke konci, není tomu tak! Naše divadlo se zvolna přesouvá z hraní v budově do v létě nesporně příjemnějšího prostředí, a sice ven!

Jako kulisy sloužila také zámecká okna | Foto: Michal Horvát