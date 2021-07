Ve dnech 7. - 10. července proběhl florbalový turnaj Prague Games 2021. V dívčích kategoriích G14, G16 a G18 startovala děvčata z Florbalové Akademie Mladá Boleslav. Chlapci Florbalové Akademie společně s Předvýběrem.CZ Mladá Boleslav reprezentovali společný projekt centrálního řízení mládežnických kategorií pod hlavičkou Předvýběr.CZ Mladá Boleslav v kategoriích B12, B14 a B16. Nejprve se zaměříme na výsledky dívčích kategorií, konkrétně na kategorii G14.

Taktická porada před zápasem dorostenek je základ úspěchu. | Foto: Petr Ďurana

Ve středu 7. 7. nastoupila děvčata Florbalové Akademie do dvou utkání. V tom prvním se dokázala vrátit do téměř ztraceného zápasu a zremizovat ho s konečným výsledkem 3:3. Ve svém druhém vystoupení v daném dni, ale bohužel hráčky Florbalové Akademie nestačily na polský Gdaňsk v poměru 1:5. Ve čtvrtek 8. 7. děvčata kategorie G14 porazila Kunratice 2:1 a postoupila ze skupiny ze třetího místa. V ten samý den hráčky porazily v osmifinále Písek 4:1 a postoupily do čtvrtfinále.