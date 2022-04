V lednu jsme navštívili partnerskou školu ve Španělsku, kde jsme měli možnost nahlédnout do vzdělávání v oblasti robotiky na univerzitě Castellon de la Plana. Navštívili jsme muzeum vědy ve Valencii, kde mají děti a studenti jedinečné možnosti shlédnout a vyzkoušet si zákonitosti fyziky, biologie, chemie. Nejmenší děti mohou vidět líhnutí kuřátek či mraveniště pod drobnohledem. I´Alcora je městem s výrobou tradiční keramiky. Děti se tak mají jedinečnou možnost zapojovat do tvoření z hlíny, pracují s hrnčířskými kruhy, hotové výrobky si barevně zdobí. Vraceli jsme se do svých škol bohatší o další možnosti a inspirace pro vlastní vzdělávání. Naši školu ovšem čekal náročnější úkol, a to připravit program a organizačně zajistit setkání zástupců škol v České republice.