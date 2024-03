/FOTO/ Mladá Boleslav má konečně svoji první medaili z mistrovství světa v plavání. Na šampionát Masters v Kataru odletěl pouze jediný zástupce mladoboleslavského klubu, nicméně i tak se zadařilo a Jiří Janovský vyplaval bronz.

Stupně vítězů. Zleva Yousuf Alyousuf, Han Sun, Jiří Janovský | Foto: se svolením M. Máka

Ve dnech 24. února až 3. března se konalo Mistrovství světa Masters v plavání. Elita světa všech plavců starších 25 let se potkala v pouštním státě, který vznikl relativně nedávno – v roce 1971 – v Kataru. I přesto se organizátorům podařilo uspořádat akci bez větších problémů a připravit zázemí pro velkolepou akci. To především pak díky nerostnému bohatství, díky kterému zažívá tento malý stát již několik let velký rozmach, a není pro místní tak žádný problém uspořádat jakoukoli světovou akci.

Počet účastníků se opět vyšplhal na několik tisíc, a závodníci dorazili ze všech kontinentů. Povolenou účast měli i ruští sportovci, byť nemohli reprezentovat svoji zemi a startovali pod neutrální vlajkou World Aquatics.

Zleva Jiří Janovský starší, Jiří Janovský mladšíZdroj: se svolením M. Máka

Jediný mladoboleslavský závodník Jiří Janovský mladší musel čekat na svou první trať až do předposledního dne závodů. Čekání se vyplatilo a bronzová medaile na 200 metrů prsa v kategorii 35-39 let časem 2:34,42 přinesla radost nejen Jirkovi samotnému, ale i celému oddílu, který tak ve svém padesátém roce existence slaví premiérový cenný kov z mistrovského šampionátu. Lepší byli pouze Han Sun z Číny a Yousuf Alyousuf ze Saudské Arábie. Jako doplněk pak ještě přišlo páté místo na 400 metrů polohový závod, i toto umístění se počítá.

Medaile, která putovala do Mladé BoleslaviZdroj: se svolením M. Máka

Jako doprovod s naším závodníkem jel i Jiří Janovský starší, bývalý předseda plavání AŠMB, toho času reprezentující klub Stráž pod Ralskem, který vyplaval osmé místo na 200 metrů kraul. Mistrovství světa je tedy minulostí a v létě je na pořadu sezony mistrovství Evropy Masters v Srbsku.