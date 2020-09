Poprvé hned týden poté, abychom zde staropražskými Pepíky zakončili výstavu pořádanou majiteli a hrnčíři Michalem Kořínkem a Petrem Čáslavským, která nesla název Týden řemesel. Krojované panenky tetičky Peroutkové tu našly také své místo a uplatnění. Podruhé pak na konci prázdnin 30. 8. kdy jsme pro změnu zakončovali výstavu květin. V prvním termínu panovalo krásné letní počasí, a tak vynikly naše kroje a veselí a zábava odpovídala nastupujícím prázdninám.

V druhém případě, jakoby snad nastával smutek nad končícím létem a jeden by z toho skoro brečel, celé odpoledne propršelo. Ale tak, že nebylo možno v tomto počasí venku vystupovat. Proto jsme všichni hodně improvizovali a pokusili se jak účinkující tak diváci vtěsnat do prostor krásné staré budovy vyzdobené a provoněné liliemi, jiřinami a mečíky. Zase nová zkušenost a zážitek. Důležité ovšem na všech třech setkání byl fakt, že jsme měli možnost se představit na tzv. domácí půdě a na krásném místě v nesmírně milém a útulném prostředí, za což „klukům Zvířetickým“ moc děkujeme.

V červenci, 26. 7. jsme se spolu s Mnichovohradišťskými baráčníky účastnili pouti k sv. Anně. Ta začala slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Jakuba a pokračovalo se za doprovodu hudby velkým průvodem k soše sv. Anny. Poté následovala návštěva pouťových atrakcí a milé posezení. Na konci července i srpna jsme opékali tradičně buřty v parku v Malé Bělé, stejně jako každého posledního v měsíci. Jen v srpnu po návratu z dovolených a prázdnin byla účast už zase větší a bylo plno legrace, i když se jednalo o všední den.

O měsíc později, 22. srpna, jsme podpořili v dobových šatech setkání v Suhrovicích, kde se každý rok koná recesistická akce kolem krásných rybníků a schází se zde milovníci starých časů, oblečení i vozů. Za snahu je zde třeba poděkovat nadšencům z Kněžmostu. Pobavili jsme se jak u přehlídky dobového prádla pod taktovkou paní Vignerové, tak obzvláště při tělocvičné sestavě Sokolů z Mn. Hradiště. 23. srpna jsme se vypravili skoro všichni na Karlštejn. I když to byly chvílemi docela dostihy, shlédli jsme jak hrad, tak odpoledne prolenošili u řeky Berounky. Kdyby nic, utužilo to naše přátelství a strávili jsme den na pohodu!

A kam Vás pozveme dál? Třeba zase na Zvířetice, kde by se měla koncem října konat výstava zaměřená tentokrát na houby. Taky budeme pořádat tradiční akce, jako výlet do pivovaru (21. 11.barvovam), retrodiskotéku (28. 11.) , Mikuláše na hradě (6. 12. ) a živý Betlém (19. 12.). A každý čtvrtek se budou ženy všeho věku scházet při latinsko amerických tancích s naší milou, mladou a krásnou lektorkou Klárou. Je to všechno relativně daleko, ale než se nadějeme, bude to tu. Tedy, všichni doufáme, že bude a bude dobře!

Monika Čapková