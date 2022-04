Letošní školní rok pro náš tým nezačal moc pozitivně. Po neúspěchu na plzeňském a hubálovském závodě kluci pochopili, že úspěch není jen o účasti a zábavě, ale je to o dřině, snažení, trénovaní a týmové spolupráci. A teprve po hodinách oddřených na stavbě, ladění, testování, seřizování a vylepšování se možná povede připravit kvalitní závodní auto. A to samozřejmě není všechno. Dobrý vůz potřebuje dobrého řidiče a vytrvalostní závod minimálně dva. Když se toto podaří, není to pořád všechno, protože dobré auto s dobrými řidiči se neobejdou bez kvalitního a rychlého servisu. A to se letos v týmu RC Racing Hubálov podařilo. Perfektně fungující závoďák s dobrými řidiči, servis s rychlým pit stopem a perfektně provedenými opravami v kombinaci s výbornou komunikací mezi řidiči a servisním zázemím je kombinace, která má veliký potenciál na dobré umístění.