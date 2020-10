Letošní ročník festivalové road show Enyaq You Fest se neuskuteční

Čtenář reportér





Plánovaná hybridní festivalová road show Enyaq You Fest, která se měla letos konat od 29. září do 3. října v pěti českých městech, se neuskuteční. Přestože jsme do poslední chvíle věřili v konání festivalu, s ohledem na mimořádné opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jej bohužel musíme zrušit.

Mikolas Josef | Foto: Martin Šnýdr