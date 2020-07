ŠKODA AUTO si letos připomíná 125 let svých počátků v roce 1895 i řadu dalších významných jubileí. 25. června 1905 zvítězil Václav Vondřich na motocyklu Laurin & Klement v šampionátu mezinárodní federace FICM, předchůdkyně FIM. Těsně před nástupem automobilů L&K tak vytvořil jeden z největších milníků mladoboleslavské značky na poli motorsportu.

Ze světového šampionátu v Dourdanu v roce 1905 | Foto: ŠKODA AUTO

Úspěšné angažmá automobilky ŠKODA v motoristickém sportu se datuje již od června 1901. Závodník Narcis Podsedníček, zkušený mechanik a vedoucí dílen továrny Laurin & Klement, byl tehdy nejrychlejším motocyklistou v cíli 1196 km dlouhého závodu z Paříže do Berlína. Motocyklům L&K se dařilo také v českých i zahraničních závodech do vrchu a na okruzích. Kromě výkonu a rychlosti vynikaly i vysokou spolehlivostí: z 87 strojů startujících ve 34 závodech sezony 1903 dojely všechny až na jediný do cíle, navíc dobyly 32 vítězství.