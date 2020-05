O tom, že koronavirová krize zasáhla naprosto každého, jak jednotlivce, rodiny, podnikatele, výrobní společnosti, poskytovatele služeb, tak i náš úřad, není potřeba polemizovat.

Po vyhlášení nouzového stavu jsme byli postaveni před nelehké rozhodnutí. Na jedné straně pomoci občanům, být tu prioritně pro ně, na druhé straně nutnost a povinnost zaměstnavatele chránit zdraví zaměstnanců. Každý si řekne, že zdraví je prioritou, ale v dané situaci bylo potřeba najít balanc, určitý kompromis. Nebylo a není pro nás možné se uzavřít, izolovat, schovat se před virovou nákazou, nikoho nepouštět, zůstat doma. Naopak, bylo potřeba být na příjmu, pomoci těm, kteří to v našem městě potřebují.

Úřad velmi rychle přenastavil své procesy, informoval občany o telefonní lince a e-mailu, kam mohli směřovat své požadavky, a pro zajištění provozu úřadu, za respektování všech legislativních doporučení a nařízení, upřednostnil elektronická podání, telefonické konzultace, rozšířil frekvenci hlášení městským rozhlasem. Každý den byly nové informace dávány na web a facebook města i do mobilního rozhlasu. Kolotoč se opravdu rozjel – šití roušek, zajištění dalších ochranných pomůcek a dezinfekce, oslovování dobrovolníků, ale i aktivní pomoc z řad zaměstnanců města.

Současně s tím musela jít ruku v ruce ochrana zaměstnanců na úřadě - nastavení bezpečnostních a hygienických pravidel pro zaměstnance i návštěvníky úřadu, zajištění a rozdání ochranných pomůcek, on-line komunikace a vzdělávání. Každý den, někdy i několikrát za den, přicházelo množství legislativních změn ve formě usnesení vlády, nařízení ministerstva zdravotnictví, nařízení hejtmanky kraje, informace z magistrátu a mnoho dalších, které bylo třeba nastudovat a hlavně zde uvedené změny a opatření realizovat. Ale to už bych zabředla pro čtenáře do „nudných“ podrobností, ale věřte mi, že jsme se na úřadě opravdu nenudili, i když jsme hlavní dveře budovy měli zamčené.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim zaměstnancům, že i když zpočátku i mezi nimi panovaly obavy a asi i strach, žádný z nich neodmítl vykonávat svoji práci ve veřejné správě. Všichni projevili osobní statečnost a odpovědnost. A že to muselo být v rouškách a v rukavicích, to už bylo a je zcela podružné. V současné době jsou úřední hodiny bez omezení, v rozsahu jako před nouzovým stavem. A nadále jsme Vám všichni zaměstnanci úřadu k dispozici na telefonních linkách, které jsou uvedeny na webu města v sekci Městský úřad. Upřednostňujte, prosím, elektronická podání a elektronickou komunikaci s úřadem. Doufejme tedy, že se brzy vrátíme do starých kolejí, i když určitě to nebudou již ty koleje, na které jsme byli zvyklí.

Stále platí, že život je změna. A ta současná je opravdu velká. Já osobně ji vnímám jako zdvižený prst přírody, abychom se probrali a začali myslet na to, že jsme její součástí a bez ní nebudeme nic. Chraňme ji, není to fráze, protože jinak se ona o sebe postará sama. Přeji všem rozvahu ve svém konání a pevné zdraví.

Bc. Jiřina Štučková, tajemnice MěÚ Bakov nad Jizerou

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz