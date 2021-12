Děsivá alpská strašidla jsou u nás často spojovánas obyčejnými čerty a stejně tak jejich čas nastává 5. prosince. Většina krampusových průvodů se však pořádá již od listopadu až do konce ledna. „Každý Krampus by měl mít kolem pasu připevněný kravský zvon, který by měl viset skoro až ke kolenům, měl by mít kravský ocas, vrbové proutí na šlehání, někdy i řetěz. Na zádech by měl mít nůši do které dával podle pověsti zlobivé děti.“ popisují členové souboru na svých stránkách. Navíc maska, která tvoří jednu z nejděsivějších součástí kostýmu, je ručně vyřezávaná z lipového nebo borového dřeva a ručně malovaná. Na každé masce jsou pak přidělané pravé rohy, které dříve patřily muflonovi, beranovi, kamzíkovi či kozlovi.