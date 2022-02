Dalších pět dětí se vešlo do TOP 10.V neděli se jel sprint již bez překážek. Počasí se umoudřilo a závodilo se při teplotě +1 stupeň. Z tohoto závodu jsme přivezli 3 zlata zásluhou Anička Maršounové, Antonína Jelínka a Františka Jelínka, bronz vybojovala Šárka Fiedlerová, ještě 7 našich sportovců se vešlo do TOP 10.Opět jsme se stali nejúspěšnější výpravou a zvýšili jsme náskok v celkovém hodnocení ČP družstev. Pokud se nám podaří takto vydaří ještě jeden za čtyř zbývajících závodů, tak vyhrajeme ČP v biatlonu žactva a to by bylo poprvé v historii, kdy by měl takový úspěch klub ze středočeského kraje.

Autor: Michael Fiedler

Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za příspěvek!