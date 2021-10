Halloweenské uspávání broučků uspořádal spolek Srdcem pro Kosmonosy ve spolupráci s Nezávislým divadlem, tentokrát v Loretě.

Uspávání broučků v kosmonoské Loretě | Foto: Jana Jancáková

Přestože proběhla akce ve všední den, účast byla nevídaná a my Vám za ni děkujeme. Nechyběla pohádka, soutěže a průvod v maskách do zámeckého parku, kde děti uložily své doma vyrobené broučky k zimnímu spánku do listí. Děkujeme městu Kosmonosy za možnost organizovat akci v tak krásném prostoru Lorety.