Klubový turnaj probíhal v přátelské atmosféře. Kdo však nakonec vyhrál?

/FOTOGALERIE/ V sobotu 22. května se uskutečnil v areálu LTC MB klubový turnaj ve čtyřhře za účasti 10 párů. Hrálo se ve dvou skupinách a to do 55 let a nad 55 let. Turnaj proběhl ve vřelé přátelské atmosféře.

Z klubového turnaje LTC Mladá Boleslav | Foto: F. Butaš