Sezóna je v plném proudu, a tak ani členové ČSOP Klenice a naši příznivci nezaháleli. Uklízelo se, sázely se stromy, konaly se přednášky, ale hlavně jsme se pustili do zabezpečování zastávek v Mladé Boleslavi, do kterých narážejí ptáci.

Hned nad počátku dubna se uskutečnila velká akce: úklid Martinovického lesa, kterého se zúčastnilo na osm desítek dobrovolníků. „Nepořádku tam bylo dost. Narazili jsme v lese na několik skládek z 80. let, které dobrovolníci vysbírali do pytlů a následně pomohli lesníkovi s odvozem. Celkem se nasbíralo 5 tun odpadu. Většinou přišly rodiny s dětmi a hodně mladých lidí. Průměrný věk byl podle mého odhadu tak 35 let. Přišlo mnoho fajn lidí,“ okomentovala akci předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Hned o den později jsme se pustili do sázení keřů a věšení budek v Kněžmostu. Na pomoci se podíleli i místní občané a skauti. Přibude tam také lavička, naučná cedule nebo most. „V tůních jsou ropuchy zelené, skokani hnědí a zelení a kuňky obecné. Žilo to tam pěkně. A místní měli z tůně upřímnou radost,“ doplnila Milada Vrbová.

U obce Buda probíhalo v dubnu sázení stromů, které doplnilo alej vysázenou loni. Spojila se tak polní cesta, po níž mohou místní občané vyrazit na procházku. Vysadilo se s jejich pomocí 17 stromů.

Dobrovolníci ze Škoda Auto dosázeli alej ovocných stromů u obce Čistá výsadbou dalších 16 stromů.

Jiní dobrovolníci z firmy Trelleborg zase u Nepřívěce likvidovali starou skládku z 80.let .

Naše organizace také zaznamenala úhyn ptáků po nárazu do skleněných výplní zastávek v Mladé Boleslavi. Následně se nám začali ozývat další lidé, kteří uváděli jiné nebezpečné zastávky. Zajistili jsme souhlas města a dali dohromady dobrovolníky. Polepení se ujali žáci 8. ZŠ s paní učitelkou Vrbovou. Polepili nakonec několik zastávek. Hledáme ale další nebezpečné zastávky.

Překvapení čekalo na skauty, jenž zprůchodňovali naučnou stezku na Chlumu a sbírali také odpadky. Našli několik částí dvou typů aut. Děkujeme jim za pomoc a vzkazujeme majitelům, že takový odpad lze ekologicky likvidovat. Na Den země pak žáci 8.ZŠ uklidili břehy Jizery . Žákům se společně s naším členem podařilo posbírat 15 pytlů odpadků.

Mimochodem jsme otevřeli také mykologickou poradnu, která bude v pravidelných termínech poskytovat informace o houbách. Uskutečnila se rovněž exkurze zaměřená na bylinky na Chlumu nebo tůně ve Vlčím poli.