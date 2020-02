Abych byl upřímný, to původní náměsti se mi líbilo víc. Bez retardérů a plastik. A i ten parčík byl hezčí. O tom však nechci psát. Jsem boleslavský rodák a těší mě každá investice, která zhodnocuje život ve městě. Jenže to bývají z pravidla investice, které jsou hned vidět. Chraň pánbůh, že bych někoho podezdříval, že si nahání politické body.

Jenže pak jsou tu další neméně důležité věci, o kterých se naopak vůbec nepíše a nemluví jako například o životním prostředí. Boleslav se stává jedním obrovským parkovištěm. Samozřejmě i na úkor zeleně. Ta tu všude usychá. Vždyť je přeci sucho ne? Vadí ti to občane? Už jsem to slyšel poslední dobou dvakrát . "Nebudeme dělat žádná unáhlená laciná a populistická opatření". Tuhle frázi můžete úspěšně používat do aleluja. Všechny tím odpálkujete a vlastně se k ničemu nezavazujete.

Dobrá, tak dělejte Magistráte ta správná opatření. Konejte a informujte, ale už konečně začněte. Bohužel jsou investice, které se nezrealizují ze dne na den. Nejsou za ně politické body. O čem mluvím? O Štěpánce a pořád dokola. Jen kolik Boleslaváku podepsalo petici proti výstabě v lokalitě hotelu Stefanie. A co samotný park, zeleň, stromy a keře? To už tak důležité není? To to vážně nikoho neštve, v jakém stavu je ten park už léta? Ale co tam taky dělat? Všude bláto a porost má blíž k hřbitovu než k parku. Běžci tam testují boty a děti ze školek? Jen ať se tuží. Rozježděné cesty od Compagu a i Městské policie.

Zatím, co oni mají obuté pneu, občan jen nízkoprofilovou podrážku. Chudáci veverky chodí krást do okolních zahrad, protože jim došli smrkové šišky. Kdo by si stěžoval. Taky u koho a kde? Bohužel ty kolonády jako z minulého století, ty se tam nějak vytratily. I přitom ten spolek, co park zakládal, měl rovněž problém se suchem. Stromy jsou jako lidé, zestárnou a onemocní. Buď uschnou nebo jen padnou. Nebo je shodí vitr. Nepamatuji se od dob starosty Kvajzara, kdy se aspoň obnovila polovina původních zídek, že by ten park někdo zmlazoval.

Myslím opravdu a cíleně. Ještě, že přišlo sucho, kůrovec, břečťan, nekróza a ostatní škůdci, aby se to dalo na něco svalit. Jenže to není tak úplně pravda. Část parku na pravé straně břehu Klenice pod Vančurovou ulicí (od platanu k silnici Na Celně) byla obnovena zhruba před čtyřiceti lety a je zdravá. Park nebo les neobnovíte za rok a ani 3 nebo 5 let. Je to soustavná práce a péče! A " Náš primátor " je tu už čtvrté období. Za tu dobu by se dalo už ledacos.

Pravda, vzpoměl jsem si na revitalizaci. Ale vlastně čeho? To je jako když umírajícímu koupíte nové boty. Jsem rád za opravu mostů a taky za odpadkové koše, do kterých zahraniční zaměstnanci neházejí plechovky od piva. Lavičky a ostatní neudržovaný inventář berou pomalu za své, o cestách jsem se už zmínil. Zajděte tam někdy pane primátore! Hezky pěšky. Trochu okysličit hlavu a umazat boty. A můžete vzít sebou i pana Wojnara. Třeba pochopíte a třeba Škoda i "helfne"? No a co ZELEŇ? Pořád nic?

Nejsem vzdělaný v oboru zahradnictví a ani lesnictví. Nemůžu a nechci rozebírat, co je tam špatně a co by se mělo. Na Odboru životního prostředí a Oddělení služeb úsek zeleně jsou kompetentní lidé, jo a taky Dr. Větvička byl požádán o podporu, jestli se nemýlím. Tak proč do čerta ten park dnes vypadá tak jinak než na těch fotkách? Kolik je potřeba volebních období, aby se zas jednou z toho ten park stal? No příští rok to bude 140 let od jeho založení, tak to bude slávy. CD prosím už ne. Mám jen tablet.

AUTOR: Ivan Bohuslav