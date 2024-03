/FOTO, VIDEO/ Karatisté Auto Škody bojovali o posledním únorovém víkendu na národním poháru SKIF – Brno Open. I přes větší nemocnost se představili v početné partě a přivezli do města automobilů 13 medailí. Boleslavští borci se museli poprat se změnou věkové a tím i váhové kategorie.

Mladoboleslavští karatisté na Národním poháru Skif – Brno Open 2024. Video: Finále kumite žáků 10-11 let nad 35kg. Vítězný David Marek a Michal Ivanchuk | Video: se svolením Ludmily Nentwich

Nejúspěšnějším boleslavským závodníkem se stal Renat Tokariev, který získal hned čtyři cenné kovy. Suverénně zvítězil v kategorii ml.žáků 10-11 let do 35 kilogramů a dvě stříbrné medaile získal v kata v kategorii 10-11 let i v kategorii starších žáků.

Skvěle se povedla kategorie kumite žáků 10-11 let nad 35 kilogramů. Do vytouženého finále se probojovali oba boleslavští karatisté Marek a Ivanchuk. Po famózním výkonu zvítězil před časovým limitem David Marek. Zakončil tak své působení v této věkové kategorii krásným vítězstvím.

Velké očekávání přišlo v kategorii starších žáků do 50 kilogramů, kde boleslavský klub reprezentovalo hned několik závodníků a to Tokariev, Ivanchuk, David Marek, Knespl a Horák. Velký výškový a váhový rozdíl byl znatelný, mnohdy 10-15 kilogramů, nicméně i s tímto handicapem se boleslaváci poprali výtečně.

Sokolové uspořádali šibřinky. V maskách se bavily desítky dětí

U David Marka došlo ve druhém kole ke zraněné zubu a znatelně otřesený závodník tento souboj již nedokázal otočit. Skvěle si vedl Michal Ivachuk a Renat Tokariev. Oba prošli eliminační kola bez zaváhaní, ve čtvrtfinále padli s budoucími finalisty, a tak měli možnost oprav. Nejprve k zápasu o třetí místo nastoupil Tokariev. Proti většímu a neustále faulujícímu soupeři, který několikrát použil nedovolené techniky (kop kolenem,tvrdý útok do hlavy) se nechal Tokariev strhnout trenérkou a celou halou k fantastickému výkonu. Rychlými údery na břicho bodoval a bral bronzovou medaili. V podobném duchu nastoupil i Michal Ivanchuk. I přes skvělý výkon se mu nepodařilo zvítězit a bral čtvrté místo.

Nejúspěšnější závodnicí z Auto Škody se stala Mylana Kayselova. Ta zvítězila hned ve dvou kategoriích - kumite a to mezi žákyněmi nad 30 kilogramů a mezí žákyněmi 10-11 let do 35 kilogramů.

Na své první soutěži v kumite se skvěle představila Viktorie Chmelárová, vybojovala bronz v kumite dívek 10-11 let do 35 kilogramů. Čtvrté místo přidala mezi staršími žákyněmi do 45 kilogramů. Stále se zlepšující

Mladí judisté bojovali na turnaji v Turnově. Domů přivezli cenné kovy

Aneta Farová vybojovala bronz v kumite dívek 10-11 let nad 35 kilogramů a čtvrté místo získala mezi staršími žákyněmi do 45 kilogramů. Výborně si vedly nejmladší žákyně v kata. Mia Galbavá vybojovala bronzovou medaili v kata žákyň 7-9 let do 7.kyu.

Skvělé ji sekundovala její oddílová kolegyně Gia Nentwich, která v této kategorii obsadila čtvrté místo. Galbavá obsadila čtvrté místo mezi dívkami 10-11 let do 7.kyu.

Mezi veterány získal stříbrnou medaili Václav Rejman a to v kumite U50 bez rozdílu hmotnosti. Ladislav Mareš ani Ludmila Nentwich se tentokrát na tatami nepředstavili. Přestože na medaile nedosáhli, klub skvěle reprezentovali Jakub Horák, Luboš Knespl, Barbora Hrbáčková, Tereza Černá a Agáta Bornová.

Emotivní závody, říká trenérka

Trenérka Ludmila Nentwich řekla o závodech, že byly velice emotivní. "Především pak zápas o bronzovou medaili našeho závodníka Tokarieva, který bojoval nejen s mnohem vyšším a těžším soupeřem, ale také s nedovolenými technikami. Jsem opravdu velice pyšná, že naši závodníci předvedli bojovné výkony, nic nevzdali. Opět se ukázalo, jak silný tým jsme. Naši závodnici se viditelné zapisují do výsledkových listin a věřím, že v příštím roce se jich do nominace na ME dostane co nejvíce. Děkuji závodníkům a rodičům za skvělou reprezentaci týmu,“ uzavřela.