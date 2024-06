Pořadatelé se své role ujali velmi zodpovědně a výraznou měrou přispěli k perfektnímu průběhu celého MČR. Celé sportovní akci pak dodala punc důležitosti i přítomnost prezidenta Českého svazu karate Jiřího Bočka, který nejdříve pozdravil všechny závodníky na slavnostním nástupu a následně osobně dekoroval medailisty.

Za boleslavský klub se nominovalo z krajských přeborů celkem 8 závodníků a soutěžili v bohaté konkurenci borců z celé České republiky v disciplínách Karate Agillity, Kihon Ido a Kumite Balloon, určených právě těmto začínajícím karatistům. V konkurenci celkem 300 závodníků se naši reprezentanti rozhodně neztratili. Všichni naši borci a borkyně se srdnatě prali s velkou konkurencí a nechali na tatami vše, a rozhodně se nemají za co stydět. Stříbrnou medaili a titul vicemistra ČR vybojoval v disciplíně Kumite Balloon starších žáků 12-13 let Dominik Hložek, který ve finále podlehl svému soupeři po velmi vyrovnaném boji 1:2. Další, tentokrát bronzovou medaili, získal v disciplíně Agillity žáků 12-13 let díky skvělému výkonu Jakub Novák. V této kategorii ho ještě doplnil Jakub Kopal, který obsadil čtvrtou příčku a jen těsně zůstal pod stupni vítězů.

Ostatním závodníkům se sice na bodované pozice nepodařilo dosáhnout, ale podali skvělé výkony. Oddíl reprezentovali: Barbora Hrbáčková, Richard Ljapin, Antonín Tůma, Vsevolod Riabukha, Mark Marushchakivskyi.

,,Blahopřeji všem naším závodníkům ke skvělým výkonům a především medailistům k úžasným výsledkům. Věřím, že všechny závodníky tato soutěž namotivovala k dalšímu rozvoji. Už teď ladíme letní soustředění na další část sezóny. Ráda bych poděkovala rodičům za skvělý support a podporu“, uzavřela trenérka boleslavského klubu Ludmila Nentwich.