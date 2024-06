V celkovém hodnocení klubů obsadil boleslavský oddíl, vedený Ludmilou Nentwich, třetí místo. Mistrovství republiky se zúčastnilo bezmála tří desítky klubů z celé České republiky. Boleslavští karatisté si velice hlasitě řekli o nominace na Mistrovství Evropy, které se bude konat příští rok v dubnu v Řecku. Nominace by měla být zveřejněna již v letě.

Nejmladší mistryní ČR se stala šestiletá Gia Nentwich. Ta vybojovala zlato v kumite dívek 7-9 let do 30kg, když ve finále zdolala svou oddílovou kolegyni Miu Galbavou před časovým limitem. Obě dívky bodovaly i v disciplíně kata. Mia Galbavá vybojovala titul vicemistryně ČR a Gia Nentwich získala bronzovou medaili. Rodinný double doplnila Ludmila Nentwich, ta zvítězila v kumite žen nad 60kg a získala tak další titul mistryně ČR. Stříbro následně získala v disciplíně kata tým mix společně s Ladislavem Marešem a Markem Šírem. Ladislav Mareš vybojoval titul vicemistra ČR v kata masters U50. Ladislav Mareš získal zlatou medaili v kata tým masters společně s Davidem Štekl a Janem Gibasem.

Očekávaný titul mistra ČR dokázal přetavit Renat Tokariev, když s přehledem zvítězil v kumite ml. žáků 10-11 let. Stříbrnou medaili vybojoval v disciplíně kata a dal jasně najevo, že chce bojovat o medaile na dubnovém Mistrovství Evropy.

Velkolepou sezónu si užívá Damian Ona. Po loňském smolném roce získává jeden úspěch za druhým. Titul mistra ČR vybojoval v kumite st.žáků nad 50kg, když v každém zápase odvedl maximální výkon a soustředění. Nečekaný, ale naprosto zasloužený bronz přidal i v disciplíně kata. Excelentní výkon a obhajobu zlaté medaile z loňského roku, zařídil kata tým žáků ve složení Tokariev,Ona a Ivanchuck. O další zlato v kata týmu se postarali junioři. Tým ve složení Ona, Eliáš a Ondovčák vybojovali rovněž titul mistru ČR. Na stupně vítězů je doprovodil i druhý tým AŠ, závodníci Horák, David Marek a Dan Marek, kteří brali bronzovou medaili.

V kumite ml.žákyň do 35kg se do finále probojovaly dvě boleslavské závodnice a to Mylana Kyselova a Viktorie Chmelárová. Po velice vyrovnaném a tvrdém zápase odcházela šťastnější závodnice Chmelárová, když zvítězila 3:2.

Nejen skvělé zápasy a šťastné chvíle provázeli účastníky tak důležitého turnaje. V kategorii kumite st.žákyň do 45kg došlo k velmi ošklivému zranění boleslavské závodnice Anety Farové. Ta utrpěla zlomeninu zápěstí a byla ihned převezena do nemocnice. Viditelně otřesené, touto situací další boleslavské závodnice, startující v této kategorii, Aneta Sochová a Viktorie Chmelárová se nakonec zkoncentrovaly ke skvělému výkonu a obě vybojovaly bronzovou medaili. Sochová přidala další bronz v kumite ml.žákyň nad 35kg. Ve velice silně obsazené kategorii kumite st.žáků do 50kg se dokázali prosadit dva boleslavští závodníci. Jakub Horák a Dan Marek vybojovali bronzové medaile.

V kategorii dorostu Tadeáš Schovánek sice neobhájil zlatou medaili z loňského roku, ale ziskem bronzové medaile ukázal, že patří mezi nejlepší dorostence této kategorie. Zaslouženou bronzovou a velice vytouženou medaili vybojovala Tereza Kaulfusová v kumite juniorek do 55kg.

„Euforie z úspěchu je obrovská. Jsem nesmírně pyšná na své závodníky. Několik měsíců jsme poctivě trénovali, příprava byla opravdu tvrdá, nikdo nepolevil. Odměnou nám je několik titulů mistru ČR. V letě se necháme překvapit, kolik našich závodníku bude v nominaci na ME, ale věřím, že jich několik bude. Moc gratuluji našim závodníkům, děkuji rodičům za skvělou pomoc a servis. Bez týmového ducha bychom nebyli tak skvělým týmem. Neposlední řadě děkujeme městu Mladá Boleslav za podporu“, hodnotila uplynulé MČR trenérka Ludmila Nentwich.