Centrem Her XI. letní olympiády dětí a mládeže 2024 se od 23. do 27. června staly České Budějovice, kde proběhlo v neděli i slavnostní zahájení na Náplavce. Do výběru středočeského týmu pro disciplínu karate se dostali i čtyři karatisté z mladoboleslavské Auto Škody a to Damian Ona, Viktorie Chmelárová, Jakub Horák a Tereza Kaulfusová. Celý tým vedla boleslavská trenérka Ludmila Nentwich. Soutěž v karate se netradičně konala dva dny. V pondělí čekala závodníky disciplína kata a v úterý kumite.

V pondělí se mladoboleslavským závodníkům nepodařilo projít přes eliminační kola a bojovat o medaile. Nutno podotknout, že se všichni závodnici spíše specializují na disciplínu kumite – tedy sportovní zápas.

Úterý tedy bylo plné očekávání. Největší favorit kategorie kumite žáků nad 50 kg Damian Ona nečekaně podlehl slabšímu soupeři hned v prvním kole a zklamání bylo obrovské. Boleslavský závodník jen těžko skrýval smutek. Páté místo bylo slabou náplastí. V kumite žákyň do 47 kg se představila Viktorie Chmelárová. Novopečená mistryně ČR se kromě soupeřek musela poprat i s velkou nevolností. V prvním kole Chmelárová prohrávala 0:2 a 13 vteřin před koncem zápasu musela být odvedena na vzduch. Vrátila se však s bojovým duchem a zápas otočila skvělým kopem na hlavu na 3:2. Ve čtvrtfinále byla Středočeška jasnou favoritkou a zápas si pohlídala. V semifinále Chmelárová stanula proti neoblíbené soupeřce z Liberce, která jí vystavila stopku. V boji o třetí místo se znovu projevily žaludeční problémy a boleslavská závodnice byla nucena tento duel vzdát.

Tereza Kaulfusová nastupovala v kumite dorostenek do 52 kg. Ve čtvrtfinále hladce porazila soupeřku z Prahy a čekalo ji velice těžké semifinále proti závodnici Královéhradeckého kraje, které těsně prohrála. V zápase o třetí místo podala boleslavská závodnice velice soustředěný výkon. Dle nastavené taktiky, které se držela, porazila soupeřku 2:0 a získala bronzovou medaili. Medailová euforie ozářila celý Středočeský tým. S obrovskou vervou se do svého prvního zápasu vrhl i Jakub Horák v kategorii dorostenců do 60 kg. Nestačil na pozdějšího finalistu z Ústeckého kraje a bojoval tedy v opravách, kde nakonec získal 7. místo.

Po kategorii jednotlivců byli na řadě týmové soutěže. Žákovský tým měl velké ambice. Zklamaný Damian Ona, kterému unikla medaile v kategorii jednotlivců, hecoval celý tým, touha po medaili byla obrovská. Jako hlavní tahoun celého týmu vyhrával až do semifinále rozdílem třídy své zápasy. Středočeský tým ve složení Ona, Kocourková, Nedbal a Chmelárová došel až do semifinále bez ztráty bodu, vždy s výsledkem 2:0. Postupně porazili Plzeňský kraj a Hlavní město Prahu. V semifinále čekal Středočechy tým z Moravskoslezského kraje. Po dvou zápasech byl stav nerozhodný 1:1. Do rozhodujícího zápasu nastupoval Vít Nedbal, který i přes dramatický závěr zápasu udržel vedení 2:0 a poslal Středočeský tým do finále. Ve finále čekali na Středočeský tým favorizovaní Jihočeši, kteří si zajistili vítězství 2:0. Stříbrná medaile je však skvělý úspěch pro mladé karatisty. V kumite týmu dorostenců a dorostenek se týmu ve složení Milan Kropáček, Tereza Kaulfusová a Jakub Horák nepodařilo projít přes eliminační kola.

,,Tento sportovní svátek jsme si moc užili. Jsem opravdu velice pyšná na celý středočeský tým, děti si vedly skvěle. Kromě skvělých sportovních výkonů ukázaly, že fungují jako jeden tým, ač jsou z rozdílných oddílů. Tady jsme byli všichni Středočeši. Ráda bych poblahopřála všem medailistům a poděkovala Středočeskému kraji za skvělou přípravu. Nesmím opomenout poděkovat rodičům našich závodníkům, kteří nám v Budějovicích zajistili skvělý support a byli tu pro nás. Moc díky a těším se na další spolupráci, třeba za dva roky v Praze“, hodnotila LODM trenérka Ludmila Nentwich.