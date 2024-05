/FOTO, VIDEO, PROGRAM/ Karatisté Auto Škody bojovali na 21. International Grand Prix Hradec Králové, kterého se zúčastnily týmy Řecka, Ukrajiny, Rumunska, Polska, Německa a Slovinska. Karatisté z města automobilů se významně zapsali do výsledkových listin.

Karatisté Auto Škody bojovali na 21. International Grand Prix Hradec Králové. | Video: se svolením Ludmily Nentwich

Celkem přivezli z velice náročného turnaje 17 medailí. V sobotu se prosadil Ladislav Mareš, když si odnesl dvě stříbrné medaile. Bodoval v kategorii kata masters U50 a stejně tak i v U60. Zlato bral v kata týmu společně s Pavlasovou (KARATE SPORT RELAX z.s.) a Šteklem (SKBU Hostivař). V sobotu se představil na tatami ještě Vojtěch Eliáš v kata juniorů a mužů U20 a Tereza Kaulfusová v kumite dorostenek a juniorek. Ti se bohužel nedostali na bodované pozice.

Sobota byla o dost veselejší, co se medailí týče, ovšem zranění a šrámů přišlo snad až příliš. Renat Tokariev vybojoval 3 bronzové medaile. Obzvláště ty z kumite mají hodnotu zlata. Tokariev byl hned v prvním zápase kategorie ml. žáků do 35kg otřesen po silném kopu na hlavu od ukrajinského soupeře. Přesto dokázal zkoncentrovat síly a v opravách uspět. Stejný soupeř na něj čekal v kategorii bez rozdílu hmotnosti. Tokariev svedl s ukrajinským soupeřem velice těžkou a vyrovnanou bitvu a zápas prohrál až v posledních vteřinách. I zde nakonec vybojoval bronz, stejně tak i v kata st. žáků. V kata ml. žáků 10-11 let obsadil po postupu do finále 4.místo.

Karatisté Auto Škody získali 14 titulů krajského přeborníka

V kumite ml. žákyň do 35kg se do finále probojovaly obě boleslavské závodnice. Viktorie Chmelárová a Mylana Kyselova. Zlatý pohár nakonec zvedla nad hlavou Chmelárová. V kumite dívek 10-11 bez rozdílu hmotnosti se na stupně vítězů dokonce probojovaly tři boleslavské závodnice. Stříbro a další finále vybojovala Mylana Kyselova, Chmelárová a Aneta Sochová braly bronzovou medaili. Aneta Sochová zároveň bodovala v kategorii dívek nad 35kg a odvezla si druhý bronz.

Další bronzovou medaili přidala do sbírky i Mia Galbavá a to v kata dívek 7-9 let do 7.kyu. Dvě čtvrtá místa vybojovala 6letá Gia Nentwich. Nejprve v kumite dívek 7-9let do 35kg, v zápase o bronz neudržela slibné vedení a inkasovala dva tvrdé kopy do hlavy, tím přišla o vytoužený bronz. V kata dívek 7-9let prošla kvalifikací až do finále, kde nakonec získala 4 čtvrté místo. Smutné čtvrté místo získal i Michal Ivanchuk v kumite žáků 10-11 let nad 35kg. Po prohře s ukrajinským závodníkem bojoval v opravách, kde nakonec podlehl v zápase o bronz závodníkovi Turoňovi.

Kata tým žáků ve složení Tokariev, Ona a Ivanchuk opět ukázali svoji sílu. V silně obsazené kategorii vybojovali stříbrnou medaili. Lepší byl pouze tým Ukrajiny o 0,4 bodu.

Karatisté Auto Škody sbírali cenné zkušenosti i cenné medaile

Damian Ona byl naprostým králem neděle. Damian po vítězství na národním poháru jede na skvělé vítězné vlně a jeho výkon je impozantní. V kumite st.žáků nad 50kg všechny své zápasy ukončil před časovým limitem a jinak tomu nebylo ani v samotném finále proti závodníkovi z Ostravy. V kategorii OPEN stejně neohroženě došel do dalšího finále, kde proti němu stanul reprezentant Ukrajiny. Damian Ona téměř celý zápas vedl 1:0. Soupeř těsně před koncem vyrovnal. O vítězi rozhodovali rozhodčí a boleslavský závodník prohrál nejtěsnějším rozdílem 2:3 na praporky. V kategorii kumite st.žáků OPEN zazářil ještě jeden boleslavský závodník a to David Novák. Ten po prohře s Ukrajincem absolvoval náročnou repasáž, ve které se probojoval po dobře nastavené taktice až k zápasu o třetí místo. Těžký boj svedl s dalším ukrajinským závodníkem. Za stavu 2:1 pro českého závodníka, došlo k nepříjemnému pádu Davida Nováka. Málokdo tušil, jak moc bude tento bronz bolet. Novák udržel těsné vedení a získal svoji nejcennější medaili. Po kontrole v nemocnici byla diagnostikována zlomenina jedné z kůstek a boleslavský závodník si bude muset dát neplánovanou pauzu.

Karatista Damian Ona zvítězil na národním poháru

„Tento turnaj byl velice náročný fyzicky i psychicky. Nedělení zápasy byly opravdu velmi vyhecované a plné emocí. Zápasy s ukrajinskými závodníky byly tvrdé, mnohdy za hranicí pravidel. Jsem velice pyšná na své závodníky, jak se s tím poprali a bojovali dál. Myslím, že každý z nich si uvědomuje, jak jsou tyto medaile cenné a zasloužené. Tento turnaj se počítá již do kvalifikace na ME, které se bude konat příští rok v Řecku. Já si troufám říct, že jsme si počínali skvěle a nominujeme na ME, co nejvíce závodníků. Je mi moc líto zranění Davida Nováka, ale věřím, že se vrátí ještě silnější. Na závěr gratuluji všem našim závodníkům a rodičům. Máme štěstí, jaká skvělá parta jsme“, hodnotila Grand Prix trenérka Ludmila Nentwich.