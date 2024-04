/FOTO/ Boleslavští karatisté se tentokrát vydali do nedaleké České Lípy poměřit síly na již tradiční Pohár nadějí, kde vybojovali 18 medailí. Tento turnaj je skvělým měřítkem pro začínající karatisty, kteří si mohou zkusit soutěžní disciplínu kumite, aniž by měli zelený pásek. Ten je standardně pro disciplínu kumite potřeba.

Tým TJ AŠ Pohár nadějí | Foto: se svolením Ludmily Nentwich

Skvěle se vedlo nejmladší člence týmu, šestileté Gie Nentwich. Ta vybojovala stříbrnou medaili v kumite dívek 7-9let do 30kg. Ve finále se ji nepodařilo udržet vedení a těsně soupeřce podlehla. Čtvrté místo přidala ještě v kata dívek 7-9let do 7.kyu.

Podobně si vedla i její oddílová kolegyně Mia Galbavá, která bojovala ve stejných kategoriích. Mie se více dařilo v disciplíně kata, kam došlo do finále a obsadila stříbrnou medaili. V kumite pak brala bronzovou příčku.

Skvěle si vedle i Barbora Hrbáčková. Ta ukázala své kvality, a dokonce zvítězila v kumite dívek 7-9let nad 30kg. V kumite jsou boleslavští karatisté jako doma.

zleva Aneta Farová, Viktorie Chmelárová, Aneta SochováZdroj: se svolením Ludmily Nentwich

Jakub Novák jednoznačně zvítězil v kategorii 12-13 let do 50kg, další zlato přidal v agility 12-13 let.

Dominik Hložek vybojoval stříbrnou medaili ve stejné věkové kategorii s váhou do 60kg.

Bojovné a zlepšující se výkony předvedla i starší děvčata. S přehledem do finále postoupila Tereza Kaulfusová v kumite dorostenek do 54kg a získala druhé místo. Stříbrnou medaili brala i Aneta Sochová a bronz Aneta Farová obě kategorii ml.žákyň 10-11 let nad 40kg.

Damian Ona tentokrát neměl ve své váhové kategorii soupeře, rozhodl se tedy poměřit síly výše a to doslova. Nastoupil v kategorii st. žáků nad 55kg. Jeho soupeři byli bez výjimky o hlavu větší než boleslavský karatista. Damian Ona ale předvedl srdce bojovníka. S naprostou lehkostí se probojoval až do finále, kde nestačil na závodníka z Prahy.

zleva Mia Galbavá, Gia NentwichZdroj: se svolením Ludmily Nentwich

Jakub Horák získal bronzovou medaili v kumite žáků do 50kg, když předvedl velice kvalitní výkon.

V kategorii kumite st.žáků do 40kg si dvě bronzové medaile odvezli Luboš Knespl a Dan Marek.

Stříbro získal po skvělém výkonu Michal Ivanchuck. Skvělým výkonem se prezentoval Richard Ljapin, který se probojoval po třech vyhrál až do finále, kde těsně podlehl soupeři. Bronz po zlepšeném výkonu vybojovala Viktorie Chmelárová v kumite dívek 10-11 let do 42kg.

"Jsem mile překvapena výkony našich nejmenších. Kumite v jejich podání bylo velice technické a bojovné. Všichni se skvěle poprali s nervozitou. Naši zkušenější závodníci předvedli velice solidní výkony. Teď už se soustředíme na další víkend. Čeká nás velká mezinárodní soutěž Grand Prix organizace SKIF," hodnotila turnaj trenérka boleslavského týmu Ludmila Nentwich.