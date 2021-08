Kaplička u Dřevčic je jako nová. Bůh jí žehnej

Dlouhá, dlouhá léta, co jezdívám po silnici č. 610 tzv. Staré pražské z Dřevčic do Brandýsa nad Labem, stála směrem do silnice nahnutá kaplička, podepřena dřevěnými trámky a zajištěna betonovým zátarasem. A ejhle, po všech těch drahných letech, už opět nějaký čas stojí vzpřímená, rovná a sebevědomě zářící.

Obnovená kaplička u Dřevčic | Foto: Pavel Kyselák