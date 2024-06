Do maďarského Szegedu se minulý týden kromě rychlostních kanoistů sjeli i nejlepší evropští paddleboardisté. V české výpravě byla i sedmnáctiletá závodnice ze SUP MB TJ Auto Škoda Linda Syrovátková, která startovala ve všech vypsaných disciplínách, sprintu na 200m, technical race na 1000 m a long distance na 9 kilometrů.

Linda se od 8 let věnovala běžeckému lyžování a paddleboarding byl doplňkovým sportem. Loni se rozhodla soustředit na pádlování, rychle se propracovala do vedoucí pozice v Českém poháru a ME v Maďarsku ukázalo, že může konkurovat nejlepším světovým závodnicím.

Ve sprintu zajela 12. čas mezi ženami, ale smolný čtvrtfinálový los ji bohužel neposunul do nejlepší finálové šestnáctky a obsadila konečné 17. místo. V technical race, opět jako juniorka v kategorii žen, se už do finále B probojovala a vyneslo jí to 13. místo. Skvělý výkon předvedla mezi juniorkami v long distance na 9 kilometrů, kdy se až do konce držela ve skupině bojující o medaile a cílovou pásku protnula jako šestá.

O víkendu 22. - 23. června se Linda a další čeští závodníci sejdou na 4. zastávce ČP v Boleslavi na 3. ročníku Paddle Festu Jizera. Přijďte fandit, bavit se, případně změřit síly v závodech kategorie SPORT pro veřejnost. Možnost půjčení paddleboardu.