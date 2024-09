Mladoboleslavští judisté pravidelně hostují v klubech, které soutěží v dorostenecké lize, 1. lize mužů a extralize. Tentokrát Hynek Švec hostoval v klubu TJ Sokol Hradec Králové, kde přispěl třemi vítězstvími a Honza Brunner hostoval v Judoclub Liberec, kterému pomohl dvěma výhrami. Celkově se však ani jeden klub z postupové A skupiny nedostal do play-off. Děkujeme za vzornou reprezentaci na lize v Hranicích.

V sobotu 14. září český reprezentant JUDO Adam Kopecký, 30. ve světovém žebříčku v kategorii do 81 kg, dosáhl významného úspěchu na turnaji Grand Prix v Záhřebu. V prvních třech utkáních zvítězil nad Bosňanem Hebibem, Němcem Starkem a Italem Casagliem, čímž postoupil do semifinále. Bohužel, v semifinále podlehl Brazilci Falcaovi a v boji o třetí místo prohrál s Francouzem Agrebou, který ho porazil technikou ura nage. Adam poskočil na 27. příčku světového žebříčku. To je dobrý start v novém olympijském cyklu.

V neděli 15. září bojovali mladoboleslavští judisté na 10. ročníku Velké ceny Mělníku. Pro kategorii U14 šlo o nominační soutěž na Přebory České republiky, předposlední kolo.

U14:

Jakub Bednář podlehl ve váze do 55 kg svému soupeři v prvním kole a do dalších bojů již nezasáhl.

Adam Ouřada ve váze do 50 kg postupně zdolal před časovým limitem dva soupeře. V boji o postup do finále bohužel po velkém boji v golden score podlehl, aby následně v boji o třetí místo porazil svého oddílového kolegu Matouše Cinkeise. K sobotnímu bronzu přidal druhý.

Matyáš Suchý ve stejné váhové kategorii (do 50 kg) prohrál své první utkání a dále nepostoupil.

Matouš Cinkeis ve váze do 50 kg nejprve podlehl svému soupeři, který ho však vytáhl do oprav. Další utkání Matouš po bojovném výkonu uhrál v golden score. V boji o třetí místo podlehl oddílovému soupeři Adamu Ouřadovi na techniku O goshi.

Petr Svoboda ve váhové kategorii do 46 kg podlehl ve skupině všem soupeřům a do finálových bojů nepostoupil.

Alexandr Hryniak měl ve váhové kategorii do 66 kg jediného soupeře se kterým se utkal dvoukolově. Oba duely prohrál i když ten druhý byl otevřený do konce utkání. Saša poprvé nastoupil ve vyšší váhové kategorii, s váhou 61,5 kg měl oproti soupeři handicap.

U16:

Kryštof Sobotka ve váhové kategorii do 46 kg prohrál oba své duely, ale ten druhý byl velmi nadějný. Kryštof doplatil na nezkušenost, nepohlídal si svoji váhu,ta mu unikla o 0,5 kg.

Vladyslav Vaskevych ve váze do 60 kg prohrál po boji svůj první zápas. Soupeř v dalším kole také prohrál a Vlada do dalších bojů neposlal. Pro našeho závodníka to byla vůbec první turnajová zkušenost.

Marek Dudek ve váhové kategorii do 55 kg podlehl v prvním kole soupeři po velkém boji v golden score a dále nepostoupil.

Po skončení turnaje se obě kategorie zúčastnily dvouhodinového tréninku pod vedením bývalého reprezentanta Jaromíra Musila.