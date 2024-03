/FOTO/ V sobotu 23. března se konalo 2. kolo Polabské ligy v Králíkách u Nového Bydžova. Mladoboleslavské stálice nezklamaly a začínající judisté bojovali s vysokým nasazením a to nám dává naději do budoucna.

Mladoboleslavská výprava na Polabské lize. | Foto: se svolením Miroslava Staňka

Alžběta Rejnková se v kategorii U12 ve váze do 40 kg utkala se dvěma soupeřkami. První porazila po krásné technice Deashi Harai a následném držení. Ve druhém utkání svedla se soupeřkou tuhý boj, nejprve prohrávala na wazari, následně utkání vyrovnala, bohužel ke konci utkání soupeřka opět bodovala a utkání ukončila. Alžběta předvedla pěkný výkon a zaslouženě si odvezla stříbro.

Matyáš Suchý se v kategorii U14 ve váze do 50 kg účastnil prvních závodů. Nervozita z nového prostředí se podepsala na jeho výkonu. Matyáš postupně podlehl v skupině oběma svým soupeřům a do dalších bojů nezasáhl.

Jan Brunner získal ve 2. kole Polabské ligy první místo.Zdroj: se svolením Miroslava Staňka

Matouš Cinkeis v kategorii U14 ve váze do 50 kg se ve své skupině utkal se dvěma soupeři. Prvního porazil před časovým limitem, druhému podlehl po velkém boji i přes to, že většinu utkání vyhrával na wazari, do vyřazovacích bojů postoupil ze druhého místa. Zde se mu v utkání o semifinále nedařilo, podlehl před časovým limitem a dále nepostoupil. Odváží si páté místo.

Adam Ouřada v kategorii U14 ve váze do 50 kg postupně podlehl oběma soupeřům a ze skupiny do vyřazovacích bojů nepostoupil. Hlavně druhé utkání, ve kterém nad soupeřem vedl se mu nepodařilo dovést do zdárného konce po taktické stránce.

Jakub Bednář v kategorii U14 ve váze do 55 kg nepřivezl na turnaj nejlepší formu, všechna svá utkání postupně prohrál.

Hynek Švec získal ve 2. kole Polabské ligy první místo.Zdroj: se svolením Miroslava Staňka

Arsenii Levasov v kategorii U14 ve váze do 42 kg podlehl svému soupeři a tím pro něj turnaj skončil.

Karolína Roučková v kategorii U14 ve váze do 44 kg ve své skupině dvě soupeřky porazila a se dvěma prohrála a odváží s třetí místo. Kája zaslouží pochvalu za bojovný výkon, všechna utkání byla otevřená do posledních vteřin.

Hynek Švec v kategorii U16 ve váze do 60 kg přijel po posledním úspěchu na Českém poháru v Ostravě na turnaj Polabské ligy s nejvyššími ambicemi, které postupně naplnil a turnaj opanoval. Na cestě k prvnímu místu postupně zdolal čtyři soupeře.

Marek Dudek v kategorii U16 ve váze do 50 kg nejprve zdolal svého soka krásnou technikou Ura Nage, dalšího soupeře zdolal před limitem nožní technikou Sasae Curi Komi Ashi, ve třetím potom podlehl soupeři na techniku Kouchi Maki Komi. Do dalších bojů nepostoupil.

Karolína Roučková získala ve 3. kole Polabské ligy třetí místo.Zdroj: se svolením Miroslava Staňka

Jan Brunner v kategorii U16 ve váze +81 Kg porazil všechny tři soupeře a bere zlatou medaili. Zvlášť v prvním utkání si Honza musel sáhnout na dno svých sil, celé utkání tahal za kratší konec lana, ale soupeřovu ataku se šikovně ubráni. Na konci utkání Honza využil zaváhání již vysíleného soupeře a utkání ukončil držením.

Kryštof Sobotka v kategorii U16 ve váze do 42 kg podlehl dvěma soupeřům a s turnajem se rozloučil. Pro Kryštofa to byly první závody, přijel sem sbírat první závodní zkušenosti.

Turnaj v Gruzii

Na grandslamovém turnaji v Gruzii se probojoval český reprezentant Adam Kopecký (-81kg) do osmifinále. Adam ve druhém kole vyřadil na dvě wazari Chalila Rebahiho z Kataru.

Adam Kopecký na grandslamovém turnaji v Gruzii.Zdroj: se svolením Miroslava Staňka

V dalším kole chybělo více trpělivosti a Adam po chybě prohrál na wazari s pozdějším finalistou Uzbekem Šarofiddinem Boltabojevem. Adam si ještě pobyt v Gruzii prodlouží, protože v Tbilisi absolvuje tréninkový kemp a následně se přesune rovnou do turecké Antalye, kde ho poslední březnovou sobotu čeká další grandslamový start.