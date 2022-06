Děj hořké komedie diváky zavede na začátek 20. století kamsi do východní Evropy. Do rodné vesnice se vrací Motl Mendl, mladý Žid, který ovšem nechodí do synagogy. Vyznává nové náboženství – film. A střih! Jsme o řadu let dál. Maurice Montgomery v USA třímá v ruce sošku Oscara za celoživotní přínos filmu a vzpomíná na své kořeny. Zatímco Motl má všechno před sebou a na nic se neohlíží, Maurice má život skoro za sebou a hrozně rád by se vrátil domů…