V prvním sledu závodila Magdalena Zámostná, která sice odzávodila s drobnými rezervami, ale i tak si odvezla zlatou medaili. Druhý sled byl benáteckými gymnastkami nabitý. V první řadě závodily Markéta Baxant a Sofie Klabanová, které poprvé prošly závodem samy bez doprovodu trenéra. Jejich výkony, ale bohužel stačily pouze na umístění těsně pod stupni vítězů. Markéta 4. místo a Sofie 5. Dále závodily Veronika Šonová, Ema Šturmová, Adéla Jačková a Klára Čížková. Všechny čtyři holky předvedly krásné sestavy a jejich umístění tomu rozhodně odpovídalo. Verča, pro kterou to byly první závody v gymnastice obsadila 5. místo, Ema dosáhla na bronzovou příčku. Adélka dopadla ještě lépe a domů si odvezla 2. místo a Klára, která i přes chyby na prostných a děsivý pád na přeskoku dosáhla na příčku nejvyšší.

V sobotu 2. října absolvovaly benátecké gymnastky první závody od února 2020. 13 závodnic odjelo reprezentovat až do Vrchlabí. Závod byl rozdělen do tří sledů a v každém z nich jsme mohli vidět nějakou z našich závodnic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.