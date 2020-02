Jak jste se dostal k hudbě a k houslím? Letos oslavíte 60. narozeniny. Jak je oslavíte?

K houslím mě přivedl můj děda, který byl kapelník a houslista. Poté jsem začal chodit do hudební školy v Hradci Králové a studiem na Pražské konzervatoři a AMU jsem už mířil k celoživotní koncertní dráze. Jsem tzv. na volné noze, je to tvrdá disciplína, ale opravdu si nestěžuji. Bez publika a koncertů si svůj život zatím neumím představit.

Kulatiny mám 8. 12., ale oslavím je gratulačním koncertem ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v sobotu, 14. listopadu a koncertním cyklem po ČR, včetně mého rodného Hradce (25.11.). Vyjdou mi celkem tři alba s naprosto rozdílnými dramaturgickými záměry.

Vlastníte menší sbírku houslí, kterou představujete v rámci svého koncertního a nahrávacího projektu Violino. Máte ještě nějaké vysněné, na které byste si chtěl zahrát?

Většinu života jsem intenzivně propagoval české housle, teď se věnuji především italským a francouzským. Chtěl bych si ještě zahrát na jedny skvostné housle G. B. Guadagniniho z roku 1761 a Antonia Stradivariho z roku 1711. Na koncertě v Mladé Boleslavi posluchači uvidí a uslyší housle Francesca Ruggeriho z roku 1680, Camillo Camilliho z roku 1743 a francouzského houslařského mága J. B. Vuillauma z roku 1836, který postavil tyto nádherné housle podle modelu Guarneri, na které hrál Nicoló Paganini.

Jste soudní znalec v oblasti smyčcových hudebních nástrojů, jako expert jste zván často do zahraničí, s jakými nejzajímavějšími nebo nejvzácnějšími kousky jste se osobně setkal? Mohou si vaši posluchači na koncert přinést vlastní housle a nechat si je od vás ohodnotit?

Posluchači si mohou na koncert přinést housle, violy, violoncella a já jim je velmi rád ohodnotím. I v rámci programu se o nástrojích dovědí spoustu zajímavostí. Setkal jsem se a zahrál si na 15tery housle Antonia Stradivariho, patery úchvatné guarnerky a kompletní plejádu nejlepších českých nástrojů 18.–20. století. Mistrovské housle mě fascinují, mají duši a ty starší pozoruhodnou a různorodou energii.

31. března koncertujete v Mladé Boleslavi ve ŠKODA Muzeu. Navštívil jste už někdy ŠKODA Muzeum? Jaký máte vztah k autům a ke značce ŠKODA? Na co se posluchači na vašem koncertu s akordeonistou Ladislavem Horákem mohou těšit?

Na koncertě zazní temperamentní argentinské tango Astora Piazzolly, francouzská hudba Richarda Galliana, česká od Václava Trojana a španělské rytmy od Gorky Hermosy. Představím i svoji skladbu, kterou jsem premiéroval v New Yorku. Škodovka byla prvním autem v naší rodině, řídila ji moje maminka, která šoféruje ve svých 86 letech i dnes! V průběhu života se u mne objevila auta této značky několikrát. Dnes sice jezdím výborným autem jiné značky, ale do mé agentury právě další škodovku kupuji. A ve ŠKODA Muzeu jsem už několikrát hrál na uzavřené akci. Ta historická auta mě fascinují. Moje oblíbené je to požární! Moc se do těchto prostor těším a hlavně na koncert, kde se mnou hraje skvělý muzikant a kamarád Láďa Horák.

Andrea Loučová