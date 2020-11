Akce se letos uskuteční hlavně formou on-line vysílání plného poezie, diskuzí a hudby, ale ke slovu se dostanou i novinky.

Poezie je také způsob, jak zůstat navzájem v kontaktu během vládou omezeného setkávání. Proto pořadatelé připravili poetické pohlednice, které mohou lidé posílat svým blízkým. Stejně tak je možné na prázdné pohlednice napsat oblíbenou báseň a udělat s ní radost.

Dále zahájili také kampaň ‚Básně na pustý ostrov‘, vybízející zájemce k tomu, aby natočili na video svoji recitaci jedné ze svých oblíbených básní a nasdíleli ji na Facebooku nebo Instagramu. Jak říká Bernie Higgins, členka organizačního týmu festivalu: „V době krize se lidé často obracejí k poezii, v níž hledají moudrost a útěchu, kterou není možné najít jinde. Sdílení oblíbených básní může zmenšit pocit osamocení, které momentálně prožívá mnoho z nás.“

Mezi událostmi, které najdeme v programu online festivalu, jsou literární procházky s básníky Vítem Janotou a Tomášem Míkou, kteří objevují periferní části Prahy (Spořilov aj.), a čtení s názvem ‚Básník/Básnířka v noční košili‘, kdy každý večer od 22 hodin bude pozvaný host číst svou poezii.

Dále se každé ráno během prvního festivalového týdne můžeme těšit na vystoupení nejznámějších slamerů, koncipované pro učitele a žáky, kteří se potýkají s online výukou.

Vzpomínají i na Boženu Němcovou

Podtitulem letošního ročníku festivalu je ‚Konec a počátek‘. Podtitul vychází z názvu básnické sbírky držitelky Nobelovy ceny za literaturu Wislawy Szymborské a je až neočekávaně příhodný pro současnou dobu náhlých počátků a konců. Dílo Wislawy Szymborské bude na festivalu představeno spolu s tvorbou mnoha jiných básnířek. Kromě mnoha jiných nabídneme pořady s Monikou Načevou, vzpomeneme na básnířky, u nichž si připomínáme výročí, např. Viola Fischerová, která zemřela před deseti lety, nebo romská básnířka Margita Reiznerová, která zemřela v září tohoto roku.

K tomu organizátorka Bernie Higgins dodává: „Letos je rok velikého dvoustého výročí narození Boženy Němcové. Je oslavována po právu. Až příliš často nemívají kulturní akce a festivaly velké zastoupení autorek a to je něco, co chceme napravit a zaměřit se na některé z vynikajících jmen, kterým podle mne není věnována dostatečná pozornost.“

Vybrané akce festivalu:



Básně na pustý ostrov

Mnoho lidí je teď ostrovy. Sami pro sebe. Buďme součástí kontinentu.

Vyberte… Báseň, ke které se vracíte. Báseň, se kterou jste v dobré společnosti. Báseň, kterou byste si vzali na pustý ostrov. Přečtěte ji, nahrajte a vložte na facebook či instagram. Doplňte svým komentářem. Nebo taky ne… Každopádně přidejte hashtag #basnenapustyostrov



#Poezienapohled

Pohlednice poezie jsou k dispozici ve dvou variantách. První varianta je obsahovat našimi editory vybrané a tedy již předtištěné básně, bude je možné rovnou šířit do světa. Druhá varianta bude obsahovat „prázdné“ pohlednice. Tuto variantu nabízí těm kreativnějším, kteří mohou poslat své oblíbené verše svým blízkým. I když jsme od sebe izolováni kvůli sociálnímu distancování či karanténě, můžeme alespoň komunikovat zasláním básní.



Básník v noční košili

Online přenosy s předními českými a mezinárodními básníky a básnířkami naleznete po celý festival na naší facebookové stránce, k tomu přídavkem každý večer v 22 hodin poetická ukolébavka: Jan Delong, Marie Šťastná, Jan Kunze, John Mateer, Jane Kirwan, Tatev Chakhian a další od pondělí do pátku naživo z domova ZDE.



Poezie do škol

Ve spolupráci s Artco Pardubice nabízí představení Slam poetry školám zabývajícím se distančním vzděláváním. Přední Slam básníci (včetně Dr. Filipitch (Filip Koryta), Tukan (Robert Netuka), Mango (Lenka Hronová) a Adeladla (Adéla Hrdličková) vystoupí každé ráno od 9. do 13. listopadu pro školy, které mají zájem.

Bohatý program s předními českými a zahraničními básnířkami a básníky

Na programu festivalu jsou i čtení českých básníků v jiných jazycích nežli v češtině, například tvorba velké romské básnířky Tery Fabianové, protože letos si připomínáme 90 let od jejího narození.

Poezie pro cestující

V pražských tramvajích budou během festivalu umístěny plakáty s poezií následujících autorů Margity Reiznerové, Jana Slováka, Dagmar Plamperové a Jana Kašpara.

