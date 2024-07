V týmu panuje dobrá nálada, všichni společně byli na zmrzlině na pláži. K týmu se také konečně po dvou dnech na letištích připojil i fyzioterapeut Tomáš Mihalík. Jeho zavazadla však stále někde cestují mezi Mnichovem a Marseille.

Windsurfařka Kateřina Švíková byla na vodě se svým španělským trenérem Jaimem Andresem Castrem a s dnešním tréninkem byla spokojená: „Včera jsme měli možnost jít podruhé na vodu, daly jsme pár rozjížděk s ostatními závodnicemi. Již od včera jsou zde docela velké vlny, ale vítr jen slabý až střední. Trénink jsem si moc užila,“ chválila.

Kačka si musela vybrat dvě ze čtyř vyfasovaných sad foilů a plachet. Ty, které nezvolila, již musela odevzdat. „Celý výběr jsme absolvovali v Cadizu ve Španělsku. Testováním jsme strávili asi dva a půl týdne. Určitě jsme vybrali dobře a doufám že to bude jezdit,“ věří.

Pro třídy iQFoil a Formula Kite je těsně vedle mariny připravená kamínková pláž, odkud závodníci vyplouvají na vodu. Zázemí mají v postavených stanech. „Byla jsem zde vloni na Test Eventu a už tehdy bylo vše dobře připravené. Nyní přibylo pár budov a plotů, zvýšila se ostraha, ale jinak je vše hodně podobné, takže jsem ráda, že jsem tady vloni byla, a už vím, co mě čeká,“ dodala Kačka.

Také naše posádka 49eruFX Zosia Burska a Sára Tkadlecová má za sebou dva tréninky. Jako kouč je zde s nimi dvojnásobný olympionik Martin Trčka (třída Laser /dnes ILCA 7/ 2004 Athény a 2008 Peking). Holky na vodě sledoval také team leader Štěpán Novotný, včera byl na člunu fyzioterapeut Tomáš Mihalík.

Martin Trčka má s olympijskými hrami bohaté zkušenosti, a tak mohl srovnávat: „Olympijské hry v pozici trenéra jsou vlastně velmi podobné jako z pozice závodníka, když tedy pominu fyzickou zátěž. Ta je samozřejmě nesrovnatelná, zátěž psychická je však téměř stejná. Především musím dbát na to, abychom dodrželi všechna pravidla a restrikce, kterých je na olympiádě víc než na ostatních závodech, a to nejen na vodě, ale i v marině a v celém zázemí. Jinak poskytuji holkám servis standardního jachtařského kouče. Připravuji pro ně předpověď počasí, snažím se je navést na tu správnou cestu na vodě nejlépe tak, aby si na ni přišly samy. Má práce je dále ztížená tím, že zde nesmíme používat žádnou elektroniku, která je schopna komunikovat s břehem. Běžně trenéři na vodě používají nejrůznější přístroje na měření větru a vyhodnocování povětrnostní situace, ale my nesmíme mít na vodě ani chytré hodinky nebo mobilní telefon,“ vysvětlil.

„Včera jsme měly trénink o něco kratší, protože odpoledne nás čekalo měření. To v naší lodní třídě není tak jednoduché, celá ta akce zabrala pět hodin. Musely jsme odstrojit kompletně celou loď, dokonce odmontovat křídla, která se zde měří a váží samostatně, a pak celou loď zase sestavit do původního stavu. Během měření nám také na plachty nalepili olympijské a státní symboly a naše jména, takže na další trénink už vyplujeme připravené na olympijskou regatu,“ těší se naše posádka.

Kačku Švíkovou čeká měření dnes, ale u iQFoilu je to mnohem jednodušší. Také ona během měření dostane na svůj materiál olympijský branding.

Všechny tři naše závodnice mají na programu ještě tři dny tréninku a jeden volný den před závodem. V neděli 28. července do toho vlétnou naostro!