Po absolvování obecné a měšťanské školy absolvoval školu obchodní v Praze a poté pokračoval na škole pokračovací v /stí n. Labem, kde absolvoval tři ročníky. V mládí se také naučil hrát na housle.

Jakožto účetní odjíždí se svým strýcem do Carského Ruska.

První světová válka ho zastihla v Kyjevě. Dne 14. srpna 1914 podává přihlášku do nově vznikající "České družiny". Zde je 21. srpna zařazen k 2. rotě. 11. října 1914 slavnostně přísahal. Po této přísaze byla česká družina vypravena na frontu. V tu dobu střelec Miroslav Brož patřil do 2. roty, které velel poručík Pavlov. S tímto oddílem byl nasazen na frontě v Haliči. Poprvé byl bojově nasazen v noci z 19. na 20. listopadu, kdy měla jedna z půlrot za úkol rozvědku. Při tomto úkolu byl zaznamenán střet s nepřítelem. Půlrota se vyznamenala, byl zajat jeden RU důstojník a 5 vojáků.

Do března 1915 se s 2. rotou České družiny Miroslav zúčastnil rozvědek proti rakousko-uherským a německým vojskům u 42. Jakutského pluku. Na začátku března Miroslav onemocněl a dne 8. března 1915 byl odeslán na léčení do nemocnice 49. pěší divize, po vyléčení se vrátil nazpět k rotě. Dne 18. srpna 1915 byl Miroslav Brož raněn na rozvědce u vesnice Malované na Volyni (Volyňská gubernie). Pravděpodobně někde jižně od města – pevnosti Brest Litevsk. A odeslán do 12. zemské nemocnice v Kyjevě.

K 1. únoru 1916 se vojenský oddíl „Česká družina“ reorganizoval a vznikl Československý střelecký pluk. Ten byl nadále reorganizován a na jaře 1916 vznikla Československá střelecká brigáda o třech plucích.

Do 11. února 1916 se Miroslav zcela uzdravil ze zranění a je poslán zpět k rotě. Dne 13. února 1916 je převelen k 8. rotě, které velel praporčík Jan Syrový. Dnem 10. května 1916 nastupuje Miroslav 14denní dovolenou v Kyjevě a poté se má hlásiti ve škole pro praporčíky. Po úspěšném absolvování důstojnické školy v polovině července 1916 je střelec Miroslav Brož jmenován praporčíkem.

V listopadu 1918 se praporčík Miroslav Brož hlásí v Čeljabinsku u představitelů Československé armády na Rusi. Dne 7. prosince 1918 byl praporčík Miroslav Brož přípisem náčelníka inspektorátu štábu armádního sboru plukovníkem Vašátkem, převeden do 2. jízdního pluku a zapsán do seznamu pluku a vozatajského oddílu. Přípis zapsán pobočníkem pluku praporčíkem Františkem Hrdličkou a zapsán pod číslem 803.Dne 2. července 1919 je praporčík Miroslav Brož osvobozen od stávajících úřadů a ustanoven správcem zbroje (plukovním zbrojířem) 2. jízdního pluku. Jeho povinností bylo se starat o zbraně a munici pluku a její dostatek.

Dne 17. srpna 1919 je praporčík Miroslav Brož rozkazem Československého vojska na Rusi, povýšen na podporučíka s platností od 1. května 1919.Začátkem února roku 1919 dochází k dohodě mezi bolševiky a vedením Československa o ukončení bojů a stažení Československého vojska na Rusi do Vladivostoku a dále lodním transportem domů. Dne 17. března 1920 je prohlídnut Vojenskou lékařskou komisí v zdravotním vlaku číslo 5 a shledán na ½ roku neschopen vojenské řadové služby. Důvodem byli pravděpodobně omrzliny dolních končetin. Zároveň byl určen pro předčasnou (okamžitou) evakuaci do vlasti. Jeho lodní transport číslo 22. na transportní lodi Amerika probíhal od 23. dubna 1920 do 17. června 1920. Dne 27. dubna 1920 rozkazem Československého vojska na Rusi je podporučík Miroslav Brož povýšen na poručíka s platností od 1. dubna 1920.

Dne 7. června ráno přijíždí 22. lodní transport do Terstu.

Tak někdy mezi 10. až 20. červnem 1920, po minimálně 7 letech v zahraničí přijíždí Miroslav Brož domů do Československé republiky.

Dne 13. července 1920 výnosem MNO ze dne 1. července 1920 je poručík Miroslav Brož povýšen na nadporučíka.

Pravděpodobně někdy po návratu do vlasti se zavázal stát se důstojníkem z povolání se závazkem zpětně. Od září 1920 do léta 1921 studoval v Důstojnické jezdecké škole (budoucí Jezdecké učiliště, kde bude vyučovat za několik let) v Ústředním jezdeckém ústavu v Hranicích na Moravě. Velitelem tohoto ústavu v Hranicích byl francouzský důstojník major Falgiér. Jeho posudek zněl: „Svědomitý a spolehlivý důstojník, ale bez schopností a energie. Naprostá neschopnost k jízdě. Práce bez výsledků.“

Dnem 30. prosince 1922 je kapitán jezdectva Miroslav Brož povýšen na štábního kapitána.

V roce 1922 si vysloužil trest, jediný, který je zapsán v jeho osobním spisu. „Nedodržení služební cesty zaviněné tím, že spis jím podepsaný byl odeslán přímo MNO. Potrestán je pětidenním domácím vězením. V Klatovech 12. prosince 1922. Velitel jezdeckého pluku čís. 4 plukovník Václav Stluka“

Dnem 28. dubna 1924 se stává frekventantem informačního kurzu v Hodoníně pro vyšší důstojníky jezdectva.

Po návratu od 1. června 1924 až do 30. září 1925 byl kapitán Miroslav Brož velitelem 1. eskadrony a zástupcem velitele I. polní korouhve v Klatovech. Velitelem I. polní korouhve a Miroslavvovým přímým nadřízeným byl v roce 1925 podplukovník Jaroslav Eminger. Mezitím Miroslav absolvoval kulometný kurs jezdectva v Prostějově, od 2. března do 14. března 1925, kdy je vyřazen s prospěchem „Velmi dobrým“.

K 1. říjnu 1925 se Miroslav stává velitelem I. polní korouhve v Klatovech. Jeho předchůdce podplukovník Jaroslav Eminger odchází na místo velitele Jezdeckého učiliště v Pardubicích. Kam ho Miroslav bude za rok následovat.

Ke dni 25. června 1926 je odvolán a poslán na zkušenou ke II. polnímu praporu 28. pěšímu pluku v Milovicích. Zde působí od 28. června do 31. srpna 1926.

Při odchodu z Klatov mu bylo vysloveno pochvalné uznání 1. jezdecké brigády, vyslovené velitelem brigády Ladislavem Zbořilem. A zároveň byl opět na konci roku klasifikován v osobním spisu jako „Velmi způsobilý“ pro další povýšení.

Zde v Klatovech se Miroslav značně zdokonalil v umění jízdy na koni a začal se zúčastňovat veřejných dostihů.

Dnem 1. září 1926 je kapitán jezdectva Miroslav Brož převelen do Pardubic k Vojenskému jezdeckému učilišti jako učitel. Dnem 2. prosince 1927 je povýšen na majora jezdectva. Od roku 1928 je zástupcem velitele jezdeckého učiliště. Dnem 4. července 1929 je povýšen na podplukovníka jezdectva.

Dnem 15. října 1930 je už podplukovník jezdectva Miroslav Brož poslán do kurzu pro velitele vojskových těles v Praze. (Kurs pro budoucí velitele pluků a divizí.) 20. července 1931 byl vyřazen s prospěch 3 - způsobilý pro funkci velitele vojskového tělesa jezdectva (pluku).

Dnem 31. ledna 1934 je podplukovník Miroslav Brož převelen do Olomouce jako prozatímní velitel jezdeckého „Sibiřského“ pluku 2. Vrací se tedy k jednotce, u které sloužil na začátku své důstojnické kariéry v roce 1918 v Rusku na Sibiři.

Konečně po roce služby na postu prozatímního velitele je dne 1. ledna 1935 ustanoven velitelem Jezdeckého „Sibiřského“ pluku 2 v Olomouci. O rok později 1. ledna 1936 je jezdecký pluk 2 přejmenován na dragounský pluk 2. Sibiřský.

Dne 22. prosince 1936 je Miroslav jmenován plukovníkem jezdectva s propůjčením služebního místa 3. platové stupnice ve služební kategorii důstojníků absolventů vojenské akademie s účinností od 1. ledna 1937.

Mobilizace pro Československou brannou moc byla vyhlášena 23. září 1938. Jako velitel pluku se jí plukovník jezdectva velitel 2. dragounského pluku plukovník Miroslav Brož aktivně zúčastnil. Jeho pluk byl mobilizačním plánem umístěn v poli jižně od posádkového města Olomouc, kde přechází do bojové přípravy. Štáb pluku sídlil v Němčicích nad Hanou (asi 25 km jižně od Olomouce). V poli v bojovém postavení zůstal pluk až do 4. listopadu 1938, kdy se pluk vrátil zpět do kasáren v Olomouci. Následně pluku velí jeho zástupce podplukovník Felix Koschim.

Dnem 31. prosince 1939 je poslán do výslužby výnosem MNO

Během okupace a v době Protektorátu Čechy a Morava pracuje v Olomouci na poště a podporuje rodiny uvězněných.

Dne 8. května 1945 se plukovník Miroslav Brož přihlásil do služeb Československé armády u Československé moravské brigády. Dnem 9. června 1945 je Miroslav povolán do činné služby jako důstojník Československé branné moci v hodnosti plukovníka. (Je povolán v roce 1946, zpětně od 9. června 1945.) Dnem 1. července 1945 je jmenován plukovníkem pěchoty.

Dne 1. února 1948 je dán do výslužby ve třetím vojenském okruhu v Olomouci.

Poté se plukovník ve výslužbě Miroslav Brož odstěhoval na rodinný statek do Dobrovic, kde obhospodařuje ovocný sad. Ze svých bývalých vojáků nadělal ovocné stromy, bodáky překoval na roubovací nože. Po večerech pro své potěšení vyhrává na housle.

V roce 1949 byl degradován podle zákona Sb59/49 a po roce 1968 byl na vlastní žádost rehabilitován.

Zemřel 19. srpna 1975.

Autor: ČS. ozbrojené sbory / složky v barvě