Nemůžeme si odpustit pár slov k akci, která proběhla 19. září v Bakově nad Jizerou. U fotbalového stadionu probíhal jednodenní festival nejen jídla "Restaurant day". Tento den pro nás byl totiž naprosto skvělý, neskutečný!!! Skoro nedokážeme vyjádřit, jak si vážíme pozvání od Komunitního centra Spokojený svět.

Z akce Restaurant Day v Bakově nad Jizerou | Foto: Katka Maxová

I přes divokou a nelehkou dobu, ve které se nacházíme si ceníme toho, kolik z vás se u našeho malého stánku zastavilo, kolik z vás nám přispělo do veřejné sbírky a hlavně, hlavně kolik z vás se zajímalo o to, co v organizaci děláme, pro koho pobyty připravujeme a jak probíhají, kde hledáme dobrovolníky nebo třeba, jaké plány máme na následující rok. Tolik nás to potěšilo a energii z toho dne budeme čerpat ještě dlouho!