/FOTO/ Radost seniorům v domech s pečovatelskou službou a kamarádům v dětském domově opět udělali žáci z dramatického kroužku z Domova mládeže Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Horkách nad Jizerou.

Z mezigenerační oslavy Velikonoc v Domově U Anežky v Luštěnicích. | Foto: Jana Huzilová

Anežka, Hanka, Nikča, Adam a Dominik se s velikonoční pomlázkou a krátkým vystoupením vypravili do osmi domovů seniorů na Mladoboleslavsku a Mělnicku, aby zpříjemnili nejkrásnější svátky jara těm, kteří lásku a pochopení potřebují nejvíce.

S voňavými perníčky horeckých budoucích cukrářů, pomlázkami, které upletli chlapci z domova mládeže, a s velikonoční dekorací od budoucích zahradníků udělali radost nejen klientům domovů seniorů, ale i dětem v Krnsku.

Jak slavíte Velikonoce? Pochlubte se vašimi fotkami

I když je to vždy náročné, je úžasné, jak se tyto dvě věkově vzdálené skupiny navzájem podporují. Mezigenerační spojení a přátelství prospívá oběma skupinám. Na konci všeho jsou vřelá objetí a nádherný pocit ze setkání.

Projekt charitativní činnost Domova mládeže SOŠ a SOU Horky nad Jizerou už třetím rokem podporuje Nadační fond Škoda Auto, díky němuž lze i odměnit žáky, kteří se aktivně zapojují do této náročné, ale krásné činnosti. V červnu na ně čeká zájezd do Karlínského hudebního divadla v Praze na muzikál The Bodyguard.

Jana Huzilová