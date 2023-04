Rok se s rokem se sešel a opět nastaly svátky jara. Stejně jako vloni děti na Holých Vrších vyrazily do velikonočního průvodu obcí. V neděli 2. dubna je čekalo několik zastavení se soutěžemi nebo třeba zvonění na starobylý zvon v kapličce, aby odzvonily paní zimě, též nazývané jako Morena či Morana.

Z velikonočního průvodu na Holých Vrších. | Foto: Dana Benešová

Průvod se zastavil u Literární zastávky. Tam byl u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy zahájen oficiální provoz bezplatného půjčování knih. Pak průvod pokračoval až k místnímu rybníku, kde byla „zima" předána vodě. Nakonec se všichni rozloučili na nedalekém hřišti. Děti se tam za krásného, ale chladného počasí ještě pohoupaly a dostaly sladkou odměnu.

O týden dříve se uskutečnilo zdobení obce. Dobrovolná akce mířila na sousedy a sousedky, aby zpestřili své ploty, okna a také veřejná místa. Například na autobusové zastávce tak budou viset celé Velikonoce malovaná vajíčka. Prokoukla také kaplička a pozadu nezůstal ani společenský dům se zajíčky v oknech. Vyzdobená je rovněž náves - pomlázkami a velkým květináčem s petrklíčy a zlatým deštěm.

Ve čtvrtek 6. dubna odletěl zvon do Říma a nahradí ho koledníci. Jen co se ale řehtačky, kocouři a trakaře uloží, začnou se všichni připravovat na další jarní setkání, a sice pálení čarodějnic. Letos bude rozdělené do několika dnů: v pátek 28. dubna se uskuteční magický večer s kytarou, o den později čeká na děti zábavný program s názvem Čarohraní a vše poslední den v měsíci zakončí stavění máje a zapálení vatry s čarodějnicí.

Patrik Šimůnek