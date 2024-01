Letní premiéra. Nezávislé divadlo začalo zkoušet novou komedii o Donu Quijotovi

/FOTO/ Je to už deset let, co vzniklo Nezávislé divadlo a zatím se jeho členové věnovali výhradně dětským představení a animačním programům. Vyjímkou byla uvedení Čapkovy hry „Ze života hmyzu“ u příležitosti 1000 představení divadla. Od té doby vévodily repertoáru pouze pohádky. To se ale v roce 2024 změní.

Ze života hmyzu v podání Nezávislého divadla. | Foto: se svolením Nezávislého divadla

Po ustavičných prosbách, aby divadlo nabídlo večerní představení i rodičům, došlo k rozhodnutí, že se začne hledat přijatelná incenace pro divadlo. Když po měsíci hledání vhodného scénáře byl soubor stále na začátku a žádná hra nebylo pro divadlo ideální, rozhodl se ředitel divadla Patrik Šimůnek, že nezbývá nic jiného, než aby si divadlo napsalo vlastní představení. Jedno bylo jasné, a to, že to bude komedie, protože se chtějí diváci dobře bavit a ulevit všedním starostem. Stejně tak bylo příhodné, že autor hry tráví několik týdnů ročně ve Španělsku a divadlo také obdrželo čestnou cenu od španělské kulturní asociace. Proto padlo v říjnu roku 2023 rozhodnutí, že by bylo příhodné odvděčit se hrou ze španělského prostřední. A co je více španělské, než světově známý Don Quijote de la Mancha. Na premiéře Královy řeči v mladoboleslavském divadle teklo víno proudem Psaní scénáře zabralo přes dva měsíce, ale nakonec před koncem roku byla jeho finální podoba hotova. Ústřední postavou celé hry je Alonzo Quijáno, tedy rytíř Don Quijote, který je zabrán do čtení hrdinských eposů, že nevnímá realitu kolem sebe. V těchto představách mu nepomůže ani rázná služebná Juana Tereza. Vše změní až dopis, který příjde jednoho rána. Zde končí předloha od původního autora Miguela de Cervantese. Don Quijote se vydá po kraji zvaném la Mancha a od této chvíle to bude velká improvizace, protože jestli je něco Patrikovi Šimůnkovi nejbližší v divadelní tvorbě, tak je to právě improvizace. Tradicionalisti nebudou ochuzení ani o věrného druha Sancho Panzu. Rytíř se setká i s krásnou Dulcineou a požehná vdovám a sirotkům, stejně tak osvobodí galejníky. „Svědí mě zadek!" Boleslavské divadlo hrálo působivé představení Teď mě zabij Velký herecký návrat čeká i spoluzakladatelku Nezávislé divadla Danu Benešovou. Ta se vrací po mateřské dovolené na prkna a hned v důležité roli hubaté služebné Juany Terezy. Celkové výpravy, návrhy kostýmů a scénografie se ujala Lucie Albrecht, která je známá svými úžasnými filmovými kostýmy a dobovou scénou. Jak celé putování Dona Quijota dopadne, na to si budete muset zajít do divadla. Slavnostní premiéra se uskuteční v létě roku 2024 pod širým nebem, a to na Letní komorní scéně na Holých Vrších. Vstupenky budou v prodeji od února.