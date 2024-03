V roce 1960 odehrál na Štěpánce nejlepší domácí hráč Josef Hradec exhibiční zápas s přeborníkem republiky Richardem Schónbornem. Ten ještě na vrcholu své slávy emigroval do SRN, kde se později stal svazovým trenérem. A od tohoto roku postupně vznikal jeden z nejsilnějších týmů v historii LTC.

Z historie LTC Mladá Boleslav | Foto: se svolením F. Butaše

Slavnou sestavu tvořili odchovanci klubu Jan Kučera, Josef Hradec a také vynikající hokejisté Jiří Vokáč a Petr Šanda. Všichni byli v žebříčku kraje dlouhodobě v první desítce. Všichni vyhráli krajský přebor v jednotlivcích i družstev, bojovali v kvalifikaci o II. ligu v Brně, Jablonci, Plzni. To se již v historii bohužel nikdy neopakovalo. Zapomíná se také na to, že Jan Kučera po přestupu do Motorletu Praha (I. ČLTK Praha) byl mistrem republiky družstev dorostu.

Ženskou část boleslavského týmu tvořily Zdeňka Hořejší, Eva Kučerová a Jaroslava Štilcová.