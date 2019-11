/VIDEO/ Ač tělem i duší rocker Roman HAGRID Doubek, žijící a působící v Mimoni, z velmi známé kapely HURWAJS přesto moc rád hraje babičkám a dědečkům v krásném Domově seniorů v Mladé Boleslavi, senioři obdivují jeho silný hlas a ještě více široký repertoár, dokáže zazpívat od Elvise, Armstronga, Karla Gotta, Dana Hůlky až po Karla Hálu nebo Milana Chladila, tak aby se trefil právě do vkusu a vzpomínek svých věrných posluchačů.

HAGRID opět zahrál v Domově seniorů | Foto: Johanka Doubek

Ale ani v současné době velmi populární skladba XINDLA X- V blbým věku nezůstala bez kladné odezvy a byla odměněna bouřlivým potleskem, je to tedy známka toho, že senioři žijí plnohodnotný současný život a pečlivě sledují současné módní trendy, což je jedině dobře. Splnil i poněkud úsměvné přání v tomto prostředí, aby zahrál něco od Kabátů, to mu samozřejmě nedělalo velký problém, protože to je na stálém playlistu na oblibě stoupající skupiny HURWAJS.