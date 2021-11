Rádi bychom poblahopřáli všem, co v minulé anketě hádali možnost a) bednářský hoblík. Jednalo se o takzvaný „zejkovec“ používaný při výrobě sudů - hloubily se jím žlábky potřebné k správnému nasazení dna sudu.

A pokud vám štěstí nepřálo, podívejte se na novou výzvu a zkuste uhádnout, k čemu sloužil předmět na fotografii. Správnou odpověď se dozvíte spolu s vydáním nové hádanky.

Co je předmět na snímku?

a) kovářská pomůcka

b) ohřívadlo do postele

c) pražička na kávu

Za poskytnutou fotografii děkujeme Sládečkovu vlastivědnému muzeu v Kladně.

