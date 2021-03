HÁDANKA: Poznáte, k čemu sloužil předmět na fotografii?

Čtenář reportér





/ANKETA/ Máme pro vás další zábavnou hádanku, která přichází z Polabského muzea v Poděbradech. Víte, k čemu sloužil předmět na fotce? Hádejte a vybírejte z nabízených odpovědí. A také se podívejte na správnou odpověď minulé hádanky.

Co by to mohlo být? | Foto: Polabské muzeum Poděbrady