V kategorii G16 se představilo celkem 33 týmů, které byly rozlosovány do skupin po čtyřech týmech (pouze skupina A měla týmů pět). Los přivedl naše dívky do skupiny H společně s finským výběrem Suomi Stars a dvěma švýcarskými týmy: Team Emmental G16B a Red Lions Frauenfeld G16.

Středeční vstup do turnaje dívkám z Akademie nevyšel - finský výběr byl lepší a téměř všude o půl kroku dříve. I přesto se hvězdy ze severu ujaly hubeného vedení až v závěru první poloviny. Do druhého poločasu vstoupily lépe mladoboleslavské lvice, kterým stačilo čtrnáct vteřin na vstřelení vyrovnávacího gólu. Poté už ale úřadovaly opět finské soupeřky, které dvěma přesnými trefami stanovily konečné skóre na 1:3.

Druhé středeční utkání bylo v podání boleslavských dívek výrazně lepší. I přesto, že si proti Švýcarkám z týmu Emmental G16B dokázaly vytvářet šance a branku soupeřek pravidelně ostřelovaly, chybělo Akademičkám ono potřebné štěstíčko, které ke sportu rovněž patří. Po druhém zápase si tak Florbalová akademie připisuje první turnajový bod za bezbrankovou remízu 0:0.

Závěrečný zápas skupiny H se odehrál ve čtvrtek. V duelu proti týmu Red Lions Frauenfeld G16 jsme na hřišti již viděli ty bojovnice, které známe z celé sezóny. Za Mladou Boleslav se již v úvodu trefila Julie Dvouletá, v polovině první části zvyšovala na 2:0 Vendula Řeřichová. Švýcarský tým ovšem dokázal snížit. Ještě před koncem poločasu se dostala Florbalová akademie do oslabení. V tom jsou ale mladoboleslavské dívky silné a naopak několikrát zahrozily nebezpečnými výpady, které ovšem branku nepřinesly. Ta přišla hned v úvodu druhé části - ještě stále v oslabení zvyšovala Tereza Hrdličková, které na vstřelení gólu stačilo 17 vteřin. Za další dvě minuty se prosadila i Ella Repšová. Nicméně Švýcarky to nevzdávaly a svou ztrátu snížily trefou ve 27. minutě.

Hned po rozehrání se Mladá Boleslav dostala opět do oslabení. Z početní nevýhody si ovšem holky velkou hlavu nedělají - po spolupráci s Vendy Řeřichovou se v oslabení opět prosazuje Tereza Hrdličková a vrací Boleslavi tříbrankové vedení. To nám ovšem vydrželo pouhých 11 vteřin - Švýcarky svou početní výhodu nakonec zakončily přesnou trefou za záda Nikoly Kašparové. Naštěstí mladoboleslavské dívky si dvoubrankové vedení v závěrečných minutách zkušeně pohlídaly a po výhře 5:3 získávají druhé místo ve skupině H.

Čtvrteční 16-finále play-off A přisoudilo našim dívkám další švýcarský tým. Souboj s UVSGA G16 rozhodly Švýcarky dvěma rychlými brankami v úvodu duelu. I přesto, že mladoboleslavské dívky statečně bojovaly a plné odhodlání se snažily zvrátit vývoj utkání, opět jim nepřálo štěstí. Po prohře 2:0 se tak musely smířit s účastí v pátečním play-off B.

V osmifinálovém zápase play-off B se dívky z města automobilů potkaly se soupeřkami z Českých Budějovic. Tento duel byl plně v režii Florbalové akademie, na konečném vítězství 9:0 se hattrickem podílela jak Vendy Řeřichová (3+1), tak Terka Hrdličková (3+2).

Ve čtvrtfinálovém zápase vyzveme švédský tým Särö Seahawks. Za mohutného povzbuzování fanoušků se jako první prosazuje Ella Repšová a v 7. minutě posílá Akademii do vedení. Následuje taktická bitva, která se přelévá ze strany na stranu. Zatímco hráčky v poli bojují o každý balónek, brankářky na obou stranách čarují, jakmile se k nim balónek dostane. Od čtvrtfinále se hraje na 2x20 min (zápasy do osmifinále byly na 2x15 min) a to nakonec hrálo do karet našim dívkám. Své severské soupeřky v horkém odpoledni utavily a dvěma slepenými góly zpečetily své vítězství - ve 38. minutě se prosadila Nela Sporyschová, ve 39. minutě Lucie Řídková.

Ve večerním semifinálovém zápase se opět potkáváme se soupeřkami z týmu Red Lions Frauenfeld G16. Utkání se neslo ve znamení ostrých soubojů, které k nelibosti trenérů i fanoušků zůstávaly bez povšimnutí rozhodčích. Holky obou týmů, toužících po postupu do finále, nechávaly na hřišti poslední zbytky sil, které i kvůli nepříznivému klimatu v hale rychle ubývaly. Na střídačku se tak hráčky vracely často na pokraji vyčerpání. První branku přinesla až 29. minuta, do vedení se dostal švýcarský tým. Mladoboleslavské bojovnice v sobě ještě posbíraly zbytky sil, tři minuty před závěrečným hvizdem vyrovnala Ella Repšová a o postupujícím do finále musely rozhodnout samostatné nájezdy. O vstupenku do finále pro Florbalovou akademii rozhodl nájezd Barbory Hliboké.

Sobotní finálový zápas play-off B byl opět česko-švýcarským soubojem - Florbalová akademie tentokráte nastoupila proti týmu Zurich United Capybaras. Kapybary šli do vedení hned v úvodu prvního poločasu. Florbalové akademii se podařilo vyrovnat až v závěru první části zásluhou dalekonosné střely Terky Hrdličkové. Po pauze se prosadila Vendy Řeřichová, nicméně vedení Akademii dlouho nevydrželo. Již za minutu a půl bylo skóre opět srovnáno. O další minutu později se v závaru před švýcarskou branku nejlépe zorientovala Vendy Řeřichová a Florbalová akademie se opět dostává do vedení. Iniciativu postupně přebírá mladoboleslavský tým, který svou snahu korunuje čtvrtou branku v podání Michaely Řídkové. V závěru utkání podtrhuje svůj skvělý výkon na tomto turnaji Vendy Řeřichová druhým hattrickem, když trefuje prázdnou branku. Na závěrečných 6:2 ještě zvyšuje Bára Hliboká několik vteřin před koncem a na mladoboleslavské střídačce mohou začít oslavy.

Finálový zápas byl zároveň rozlučkou s Barborou Fidlerovou a Nikolou Kašparovou. „Chci poděkovat naší Baruš, která tímto ukončila dlouholetou kariéru. Zároveň chci popřát hodně štěstí Nikče, která jde zkusit štěstí do Bohemians, a věřím, že se k nám jednou vrátí,“ popřál oběma dívkám trenér František Hrdlička.