Také se vám už stalo, že po několika letech přestal sloužit televizor, sporák nebo vypověděl poslušnost starý fotoaparát. Sice se dnes jedná o běžné vybavení téměř každé domácnosti a zmíněné věci tak nějak patří k obývanému prostoru, vlastně jsou jeho nedílnou součástí. A často k nim navážeme určitý, často i citový, vztah. Existuje tedy nějaká spojitost mezi živým člověkem a neživým předmětem? Když takové věci odejdou díky věku a opotřebení, přijdou na jejich místo jiné a nové vztahy si k nim znovu budujeme. Přesto nově zakoupený televizor nám může nějaký čas připadat jako nějaký vetřelec, nehledě k jinému systému ovládání, novým funkcím a podobně. Vždyť my ty staré věci někdy přímo laskáme, ošetřujeme, chráníme před nepohodou, staly se už takovými členy rodiny. Občas s nimi dokonce mluvíme, sice neodpovídají, ale tak nějak si přece rozumíme. Ale může to být i naopak, věčně a marně je opravujeme, pak začínají přicházet různé výčitky, nadávky a následuje rychlý konec.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

To znamená, že věci nejsou jen nějakou neživou hmotou? Při jejich vzniku jim jejich tvůrci svým uměním, zručností a nápady vdechli duši a s tím i řadu lidských vlastností? Dobrých i špatných, jak už to bývá! Dalo by se dokonce hovořit o trpělivosti, věrnosti, spolehlivosti, odolnosti, ale také o poťouchlosti a tvrdohlavosti, vězte, že dokonce i o mstivosti.