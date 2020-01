Miroslav Vaněk navrhl dát reálnou formu činnosti na poli esperantského hnutí čtyřem nadšeným lidem, členům esperantské organizace „Asocio de esperantaj Handikapuloj“:

MUDr Josefu Hradilovi, obvodnímu lékaři v Mnichově Hradišti, majiteli penzionu Espero ve Skokovech, spoluzakladateli zmíněné organizace zdravotně postižených, hostitelovi známých jazykových seminářů, světově známému esperantistu, vydavateli časopisu „Verda Familio“, tvůrci medicínského slovníku a čestnému členu Světové esperantské organizace, České E Organizace a Jagellonské univerzity v Polsku.

Jindřišce Drahotové – zdravotní sestře, učitelce dalších dvou členů výboru Kroužku a mnoha studentů a žáků v Mladé Boleslavi. Překladatelce původních esperantských děl do češtiny a vydavatelce známých „Legaĵoj“.

Miroslavě Ascherové, uživatelce esperanta, vášnivé cestovatelce, železničářce.

Čtvrtý byl Miroslav Vaněk, mladý, aktivní a tvořivý motor výboru.

Tito čtyři lidé přilákali další lidi na různé neformální akce k aktivní činnosti. Po smrti pana doktora Hradila v roce 2008 aktivně pracovala paní Eva Pánková, Milada Kolářová, Pavel Brom, Eva Novotná, Blanka Hužerová, Milada Zemanová a mnoho dalších. Při skokovských seminářích se vytvořil kolektiv věrných přátel jazyka z různých míst naší republiky a také ze zahraničí.

Nyní po dvaceti letech se uskuteční 50. seminář v březnu 2020, poprvé na jiném místě.

Během uplynulých dvaceti let děti z gymnázií a základních škol odešly dál studovat a realizovat své životní plány. Kroužek se dál vyvíjel a stárnul, zklidnil se. Nyní je Kroužek dále součástí Českého esperantského svazu a Svazu zdravotně postižených esperantistů a funguje jako pravidelný, neformální „Klub Klementinka“ v krásném prostředí Komunitního centra, zřízeného městem Mladá Boleslav. Lidé, kteří kroužek pravidelně navštěvují, se přihlásili do kurzu jazyka v Městské knihovně v roce 2017. Do Klementinky přicházejí také tzv. „Přátelé esperanta“, aby si vyslechli vyprávění o zkušenostech a zážitcích esperantistů.

Navštivte nás také.

Jindřiška Drahotová