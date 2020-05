Iniciativa Dr. Klauna aktivně pomáhá hospitalizovaným dětem při překonávání traumatu z pobytu v nemocničním prostředí.

Být součástí týmu Dr. Klauna vyžaduje zvláštní dovednosti, nadání a znalosti. Stát se tím nejlepším nemocničním klaunem vyžaduje pravidelné absolvování pravidelných seminářů a školení. Celá tato náročná, překrásná a smysluplná práce, hodiny strávené na dětských odděleních, trénink, příprava, plánování, komunikace a logistika by nebyla možná bez těch, jejichž podpora to všechno umožňuje.

Velké poděkování patří všem partnerům a sponzorům. Jejich štědrá podpora programu Dr. Klauna umožnila každému pacientovi věnovat osobní kartu přání se společnou fotkou s klaunem a osobním věnováním s přáním brzkého uzdravení. Je to velice milá vzpomínka na chvíle strávené ve společnosti smíchu a radosti.

Díky jejich příspěvkům se mohou také trénovat noví klauni, což se logicky promítá do více návštěv a především to znamená více smíchu a radosti na dětských odděleních! Ani v této složité době ale klauníci nezahálí. A protože zatím do nemocnic za dětmi nemohou, připravili pro děti v domovech, v nemocnicích, ale také pro všechny děti v karanténě nový youtube kanál Chance4Children, kde jsou videa se zábavou, poučením, cvičením a hudbou.

Velkým úspěchem a obrovskou radostí je knížka Pohádky k dočmárání. Pohádky vznikly od dětí pro děti v nemocnicích. Knížka je čtivá, obsahuje 25 pohádek, 150 ilustrací, na kterých se podílelo 110 dětí ve věku od 4 do 18 let v nemocnicích Kladno, Kolín, Vinohrady a Thomayerově nemocnici. Malí pacienti si tak mohou sami pohádky domalovat přímo do knížky podle vlastní fantazie.

Kniha vznikla v nemocnicích a do nemocnic se také i vrací. Mecenášem, který daruje knížky dětem v nemocnicích, se může stát úplně každý. Stačí navštívit internetovou stránku http://www.darujme.cz/projekt/1202042.

Dr. Klaun