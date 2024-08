Naše šestiletá dcera Ema Hošková trpí Pelizaeus-Merzbacher syndromem, ke kterému se pojí různé zdravotní obtíže, například hypotonie, nystagmus, epilepsie. Jsme s tímto syndromem jediní v České republice. V současné době dojíždíme několikrát během roku do různých rehabilitačních center, která poskytují komplexní rehabilitační služby a cvičení na základě neurorehabilitační metody TheraSuit.

Emičce komplexní přístup cvičení a mnoha doprovodných procedur velmi prospívá a vidíme zde znatelné pokroky. Hlavně, což je pro nás stěžejní, předcházíme dalším zdravotním komplikacím a bolestem.

Mimo rehabilitace Emička pravidelně navštěvuje speciální soukromou mateřskou školku. Tato školka jí pomáhá v zapojení se do společnosti mezi ostatní děti s podobnými nemocemi, s rozvíjením schopností a hlavně se podílet na aktivitách, které by jinak nemohla prožít. Ve školce pro ně připravují denně nové programy a Emička si je užívá a těší se zpět do školky.

Celý příběh je dostupný na webu Donio, kde také probíhá finanční sbírka.